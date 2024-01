WESTbahn plant Ausbau bis Stuttgart

„Wir haben auf der WESTstrecke noch viel vor. Neben einer zusätzlichen Tagesrandverbindung nach Vorarlberg wollen wir die Fahrzeit ins Ländle um insgesamt rund eine Stunde verkürzen. Gleichzeitig wollen wir unsere nächsten Erweiterungsschritte setzen und neue Direktverbindungen über München, Augsburg und Ulm nach Stuttgart aufnehmen – zunächst zweimal pro Tag von Wien Westbahnhof Richtung Stuttgart und retour“, so Geschäftsführer Florian Kazalek in einer Aussendung. Die Streckenerweiterung ist demnach für Dezember 2024 geplant.

Ferien-Rückreiseverkehr

Das letzte Ferienwochenende nach Weihnachten steht auch bei der WESTbahn im Zeichen des Rückreiseverkehrs auf der Weststrecke Richtung Wien Westbahnhof. Um die verlässliche Rückreise der Fahrgäste zu gewährleisten, werden notwendige Vorkehrungen getroffen, wie es heißt. „Alle Bahnunternehmen rechnen zum Ende der Weihnachtsferien mit sehr hohen Auslastungen. Nur bei der WESTbahn allerdings gibt es für jeden Fahrgast den WESTfixplatz, der eine kostenlose Sitzplatzreservierung garantiert. Damit schaffen wir Planungssicherheit insbesondere für all jene, die nicht täglich mit dem Zug unterwegs sind“, betont Geschäftsführer Thomas Posch. Der kostenlose WESTfixplatz ist auf allen Verbindungen bei jeder Onlinebuchung bis zu 3 Stunden vor der Abfahrt automatisch inkludiert. Auch mit dem KlimaTicket Ö kann man kostenlos einen Sitzplatz reservieren. „Reisenden wird prinzipiell empfohlen, Buchungen so früh wie möglich vorzunehmen. Grundsätzlich gibt es bei der WESTbahn jedoch eine Mitfahrgarantie, wir lassen niemanden am Bahnsteig zurück“, ergänzt Thomas Posch. (red)