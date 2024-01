Von 4. Jänner bis 31. März 2024 können die Expeditionen um Alaska, Island, Grönland, Spitzbergen, in die Antarktis, durch die Nordwest-Passage sowie um die Galapagos-Inseln als Rundum-Sorglos-Paket inklusive Hin- und Rückflug (internationale Flüge und Transfers) gebucht werden. Die Aktion gilt für ausgewählte Ziele und Abflughäfen im Zeitraum vom 29. März 2024 bis 30. März 2025. Alle Angebote sind unter www.hxexpeditions.com/flug/ einsehbar.

Ausgewählte Ziele

Seit 1896 bringt HX seine Gäste an einige der entlegensten Orte der Erde. Auf Expeditionen zu über 250 Zielen in mehr als 30 Ländern weltweit ist es das Ziel, dass die Gäste mit einem tiefen Verständnis für die Orte, die sie erkundet haben, nach Hause zurückkehren, wie es heißt. Das Angebot „Flüge inklusive“ sei eine Einladung, die Welt auf eine Weise zu erleben, die sowohl bereichernd als auch unbeschwert sei. Eine Auswahl an Reisen „Flüge inklusive“:

Alaska und Kanada – Wildnis, Gletscher und die Inside-Passage: Auf der 14-tägigen Expeditions-Seereise von Anchorage nach Vancouver, an Bord des weltweit ersten Hybrid-Expeditionsschiffs Roald Amundsen, entdecken Reisende die Wildnis Alaskas entlang der Inside Passage mit ihren Fjorden, Gletschern und Regenwald und tauchen ein in die Geschichte British Columbias zur Goldrauschzeit. Während der Fahrt durch den legendären Point Adolphus können Adler, Bären, Seeotter, Bisons, Moschusochsen und Elche gesichtet werden.

Höhepunkte der Antarktis: Faszinierende Eislandschaften und eine ganz eigene Tierwelt hält die 15-tägige Reise „Höhepunkte der Antarktis“ bereit. Im Austausch mit dem Expeditionsteam, während Anlandungen und Vorträgen erfahren die Reisenden alles über den weißen Kontinent, von Glaziologie, über Flora und Fauna bis zur Polarforschung. Darüber hinaus haben Gäste die Möglichkeit am branchenführenden wissenschaftlichen Programm von HX (Citizien-Science-Projekte) teilzunehmen. HX stellt in dieser Saison mehr als 1.100 Kabinennächte für WissenschafterInnen zur Verfügung, unterstützt damit mehr als 20 Projekte und ermöglicht die Übermittlung von zahlreichen Datensätzen für Forschungszwecke.

Expeditions-Seereise zu den Galapagos-Inseln: Auf Abenteuerreise mit dem Expeditionsschiff MS Santa Cruz II können Reisende auf der 10-tägigen Seereise das Archipel im Pazifischen Ozean erkunden. Die Expeditionen werden klimaneutral durchgeführt und vor Ort von einem erfahrenen Expertenteam begleitet.

Ostgrönland und Spitzbergen – eine echte Polarexpedition: Die außergewöhnliche Expedition an die Ostküste Grönlands und nach Spitzbergen beginnt und endet in Reykjavik, Island. Landgänge, Kajaktouren, Naturwanderungen und Tierbeobachtungen stehen auf dem Programm der 17-tägigen Reisen. Highlights der Route sind der Scoresbysund, das größte Fjordsystem der Welt, der abgelegene Nordostgrönland-Nationalpark sowie die Landschaft rund um Spitzbergen.