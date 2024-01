Neue Ruefa-Reisemesse in Wiener Neustadt

Ob Urlaub in Österreich, Kreuzfahrten oder exotische Traumdestinationen: An den beiden Tagen präsentieren namhafte Touristikunternehmen an 22 Messeständen ihre Angebote. So sind als Aussteller Aldiana, ATB Travel Boutique, Botros Tours, Coco, Costa Kreuzfahrten, Dertour, Emirates, Europäische Reiseversicherung, Eurotours, Flughafen Wien, FTI, GTA, Intertravel, Kneissl Touristik, MSC Kreuzfahrten und schauinsland-reisen mit dabei. Mit im Gepäck haben die Veranstalter Angebote, die über alle Meere und Kontinente hinweg die ganze Welt umspannen. Ruefa ist mit eigenen Kultur- und Studienreisen, Kreuzfahrten, Fernreisen und den Programmen Indischer Ozean und Ostsee vor Ort. Beim Ruefa Gewinnspiel warten zahlreiche tolle Preise auf glückliche GewinnerInnen.

Anbieter aus Österreich

Auch mehrere Anbieter aus Österreich nutzen den Anlass, um sich und ihre besten Angebote vorzustellen: der Alpakahof Theresienfeld, die Esterhazy Betriebe mit der Oper im Steinbruch, das Hotel Therme & Spa Linsberg Asia, Kaffee Don Miguel – el.kaffee, die Kräuterwirtin Gerda Stocker, der Naturpark Hohe Wand, die Pecherei Familie Rendl, der Eis Greissler in Krumbach, die Region Schneebergland sowie Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus.

Auch die Ruefa Reiseexpert:innen der Reisebüros Wiener Neustadt, Baden, Leobersdorf, Neunkirchen, Eisenstadt und Mattersburg seien bei der Reisemesse vor Ort, um KundInnen in umfassenden Beratungsgesprächen zu informieren. Die Ruefa Reisemesse in den Kasematten entstehe in umfangreicher Kooperation mit der Stadt Wiener Neustadt, heißt es in einer Presseaussendung. Die Kasematten Wiener Neustadt sind ein Architekturjuwel, dessen Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Im Zuge der Revitalisierung für die NÖ Landesausstellung 2019 wurden die Räume „aufgefrischt“ und bieten daher „einen idealen Rahmen für inspirierende Reiseplanungen“, heißt es weiter. Die Ruefa Reisemesse Wiener Neustadt hat bei kostenfreiem Eintritt jeweils am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch fürs kulinarische Programm werde gesorgt: Zwei Winzer, ein Kaffeestand und das Café der Kasematten „DasTscherte“ bewirten mit Speisen und Getränken.

Facts

Ruefa Reisemesse Wiener Neustadt

Datum: Freitag, 19. Jänner und Samstag, 20. Jänner 2024

Uhrzeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Kasematten, Bahngasse 27, 2700 Wiener Neustadt

Der Eintritt ist frei.

Anreise: Mit der Bahn: Nur vier Gehminuten vom Bahnhof Wiener Neustadt.

Mit dem Pkw: Autobahnabfahrt Wiener Neustadt West.

Parken in der Innenstadt oder in der nahen Stadtpark Garage.