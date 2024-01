Mandarin Oriental plant Projekt in Ungarn

Das denkmalgeschützte Gebäude, das sich im Besitz der BDPST-Gruppe befindet, wurde 1918 als eines der berühmtesten Grandhotels der ungarischen Hauptstadt eröffnet und liegt auf der Budaer Seite der Stadt, nur wenige Schritte von der Freiheitsbrücke entfernt, die Buda mit Pest verbindet.

Die umfassende Restaurierung des Gellért Hotels baue auf der Erfolgsgeschichte der Mandarin Oriental Hotel Gruppe bei der Renovierung historisch bedeutender Gebäude auf, darunter das Mandarin Oriental Ritz, Madrid, das Mandarin Oriental Savoy, Zürich und das Mandarin Oriental Palace, Luzern.

Schwerpunkt Wellness

Das Mandarin Oriental Gellert, Budapest werde das luxuriöseste Hotel der Stadt sein, mit einem Schwerpunkt auf Wellness, aufbauend auf der berühmten Bäderkultur der Stadt, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Mandarin Oriental sei bekannt für Wellness-Erlebnisse und werde diesen Aspekt aufgreifen und eine neue Spa-Destination für seine Fans schaffen.

Das in London ansässige Innenarchitekturbüro Alexander Waterworth werde die zeitlose und elegante Neugestaltung der 143 Zimmer und Suiten, der Spa-Bereiche und der öffentlichen Bereiche beaufsichtigen. Zu den jüngsten Projekten des Büros gehört das Mandarin Oriental, Costa Navarino.

Restaurant, Café und Konditorei

Große offene Bereiche im Erdgeschoss und im ersten Stock des Hotels seien für ein Spezialitätenrestaurant mit Innen- und Außenbereich vorgesehen, das einen Panoramablick auf die Stadt und die Donau bieten werde. In Anlehnung an das berühmte Budapester Bäckerhandwerk werden eine Konditorei und ein Café als Treffpunkt für Einheimische und Gäste dienen, während ein großzügiger, vollständig restaurierter Ballsaal im Jugendstil zu einem begehrten Veranstaltungsort werden soll, heißt es in der Ankündigung weiter. (red)