TUI bietet Pauschalreise-Pep für Hurghada

Das Agent-Pep ist ab sofort bis 20. Jänner für den Reisezeitraum vom 4. Jänner bis 1. Februar (letzter Rückflug) buchbar und beinhaltet: sieben Nächte Aufenthalt im TUI Blue Crystal Bay im Standard-Doppelzimmer auf Basis All inclusive sowie Flüge und Transfers. Flugverbindungen mit Austrian Airlines Flug ab Wien nach Hurghada gibt es jeweils donnerstags und samstags.

Details & Buchung

Das Pep-Offer gilt für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder bis 15,99 Jahre. Der Preis für die Einzelzimmerbelegung beträgt 849 EUR p.P. und Aufenthalt. Die Infantgebühr für Kinder unter zwei Jahren beträgt 60 EUR.

Buchungsanfragen gehen schriftlich unter Angabe der Agenturnummer, Anzahl der Reisenden inklusive Geburtsdatum, Namen laut Reisepass sowie dem gewünschten Reisetermin an reisestelle@tui.at und yield@tui.at. Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit und ausschließlich über die Reisestelle.

TUI Blue Crystal Bay

Das familienfreundliche Hotel TUI Blue Crystal Bay liegt in Hurghada direkt am Roten Meer mit privater Lagune und feinem Sandstrand. Sportbegeisterten und Ernährungsbewussten wird ein vielfältiges Sport- und Fitnessangebot sowie das innovative BLUEf!t Konzept für Ernährung und Sport geboten. Erholungssuchende können das großzügige Wassersport- und Wellnessprogramm im Hotel in Anspruch nehmen. Für die kleinen Gäste steht eine mehrsprachige und abwechslungsreiche Kinderanimation sowie ein Kinderclub und Minidisco zur Verfügung. (red)