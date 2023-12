Fotowettbewerb von Locaboat & Cewe: Gewinner verkündet

Das Gewinnerfoto „Kinderdijk“ von Lars Oliver Michaelis zeigt die Windmühlen des gleichnamigen kleinen Ortes, südöstlich von Rotterdam, wobei die Perspektive dem Betrachtenden das Gefühl vermittelt, direkt vor Ort zu sein. Den zweiten Platz belegte Farhad Babayevs Aufnahme „Lago di Garda“, die eine abendliche Szene am Gardasee in Italien abbildet, an dessen Ufer Besuchende den Abend genießen und die Beine im See baumeln lassen. Werner Groß schaffte es mit seinem Bild „Das Haus und der Fels“, aufgenommen in der Bretagne, auf den dritten Platz.

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs, zu dem 1.791 Bilder eingereicht wurden, stand ein Perspektivwechsel: nicht nur der Blick auf Kanäle, Meere und Seen, sondern auch vom Wasser aus auf Uferregionen, Inseln, Festland und Strände bietet wunderschöne Bildmotive.

Hausbooturlaube und CEWE-Gutscheine

Begutachtet und gekürt wurden die eingereichten Fotos von einer vierköpfigen Jury bestehend aus Yvonne Schön, Marketing- und Sales-Managerin bei Locaboat Holidays, Mathias Christmann, Senior PR-Manager bei der betreuenden PR-Agentur Lieb Management, Thomas Tausendfreude, Leiter des Bereichs Content Marketing bei CEWE sowie Markus Kujawa, Leiter der CEWE-Fotostudios.

Der Hauptgewinner darf sich über einen Reisegutschein in Höhe von 2.000 EUR für einen Hausbooturlaub mit Locaboat Holidays freuen. Auch die Gewinner der Plätze zwei bis zehn werden mit Preisen von CEWE und Locaboat bedacht. Sie erhalten einen 750-Euro-Gutschein für Fotoprodukte von CEWE, einen 400-Euro-Gutschein für einen Locaboat-Urlaub und 50-Euro-Gutscheine für CEWE-Fotobuch-Exemplare. (red)