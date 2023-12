Hier einige der zentralen Erkenntnisse des aktualisierten SITA-Berichts „Meet the Megatrends“, welcher die rapide Veränderung der Innovationslandschaft der Branche beleuchtet. Der Bericht untersucht zwölf sich abzeichnende technologische, gesellschaftliche, Reise- und Wirtschaftstrends, die die Reiselandschaft bis 2033 einem erheblichen Wandel unterziehen werden.

Key-Erkenntnisse des Berichts

Mit Etablierung der generativen KI im Jahr 2023 rückte diese Technologie an die Spitze der Agenda von Flughäfen und Fluggesellschaften. 97% der Fluggesellschaften planen inzwischen ein Programm zur Weiterentwicklung dieser Technologie, welche das 2022 im Rampenlicht stehende Metaverse klar aus dem Fokus verdrängt hat.

Ähnlich sieht es bei der Urbanen Luftmobilität (Urban Air Mobility bzw. UAM) aus. Auch hier ist das Interesse seitens der Fluggesellschaften und Flughäfen stark gestiegen; die ersten Flüge sollen bereits 2024 starten. Folglich wird damit gerechnet, dass die Investitionen aller Beteiligten in diesem Bereich (einschließlich OEM, Infrastruktur und entsprechender Systeme) von 5 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 28 Mrd. USD im Jahr 2030 steigen werden.

Patrik Svensson Gillstedt, für Strategie und Wachstum zuständiger Senior Vice President bei SITA sagt dazu: „Es ist eine aufregende Zeit für den Reisesektor, in welcher neue Technologien unsere Branche in nie da gewesenem Ausmaß verändern. Während die KI bereits ein sehr gutes Beispiel dafür ist, ist es ebenfalls ermutigend, zu sehen, dass auch andere Innovationen wie die UAM, digitale Lösungen für den Reisesektor (Digital Travel) und intermodales Reisen Fahrt aufnehmen."

Air Transport IT Insights 2023

Bei einigen der im Jahr 2022 erkannten Megatrends war in den letzten zwölf Monaten ein rasantes Wachstum zu verzeichnen. Doch auch andere, darunter der Bereich Digital Travel, haben sich weiterentwickelt – in diesem Falle besonders durch das Aufkommen digitaler Identitäten. Laut dem SITA-Bericht „Air Transport IT Insights 2023“ werden bis Ende 2026 rund 82% aller Fluggesellschaften biometrisch gestützte digitale Identitätstechnologien für das Boarding verwenden; weitere 67% bestätigten den Einsatz berührungsloser Technologien und 50% den Einsatz von Single-Token.

"Meet the Megatrends"-Bericht

Federführend bei dem Bericht war das Innovationsteam von SITA Lab. Es greift Erkenntnisse aus allen Bereichen der Transportbranche, SITAs globaler Forschung und neuesten, hochmodernen Machbarkeitsstudien auf, um die wirkungsreichsten Änderungen zu ermitteln, welche die Entwicklung der Reisebranche bis 2033 vorantreiben werden

Den vollständigen Bericht finden Interessierte unter: www.sita.aero/innovation/meet-the-megatrends (Red)