Lernidee-PEP für Safari auf Schienen

Lernidee Erlebnisreisen gewährt ReisebüromitarbeiterInnen und einer Begleitperson einen 50%igen Rabatt auf die Reise Juwel der Wüste vom 3. bis 16. Februar 2024. Der Rabatt gilt für die Kategorie Elefant im African Explorer-Zug - bekannt aus der ARD-Fernsehserie "Verrückt nach Zug".

Safari auf Schienen

Der African Explorer ist ein Sonderzug, der als rollendes Hotel mit zwei Abteil-Kategorien (beide jeweils mit privatem Bad) sowie zwei klimatisierten Restaurantwagen, einem eleganten Barwagen sowie einer offenen Aussichtsplattform am Lounge-Waggon beste Ausblicke auf die vorbeirollenden Landschaften bietet. Beste Einblicke in Land, Leute und Kulturen bietet die deutschsprachige Lernidee-Reiseleitung.

Höhepunkte der zweiwöchigen Tour, die auf knapp 5.000 km mit Zug und Bus von Windhoek nach Kapstadt führt, sind der Etosha-Nationalpark mit seiner spannenden Tierwelt, die beeindruckende Namib-Wüste, der zweitgrößte Canyon der Welt sowie Sossusvlei. Neben den kleinen, charmanten Städtchen Namibias wartet am Ende der Reise mit Kapstadt außerdem noch eine der weltweit beliebtesten Trend-Städte der letzten Jahre.

Upgrades für fünf KundInnen

Auch für ihre besten KundInnen haben die Reisebüro-PartnerInnen von Lernidee noch die Chance, das „Juwel der Wüste“ zur Abfahrt am 2. Februar 2024 in ein noch exklusiveres Erlebnis zu verwandeln: Denn unter allen Buchungen für diesen Reise-Termin in der Kategorie Elefant, die bis zum 28.12.2023 eingehen, werden insgesamt fünf Upgrades in die Premium-Kategorie Leopard verlost.

Anfragen und Buchungen: nimmt die verantwortliche Lernidee-Expertin Maria Wacker unter m.wacker@lernidee.de gern entgegen. (red)