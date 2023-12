Israel: AUA und Lufthansa fliegen wieder nach Tel Aviv

Nach drei Monaten Pause wird AUA in einer ersten Phase acht wöchentliche Verbindungen zum Flughafen Tel Aviv anbieten, wie die österreichische Lufthansa-Tochter am Freitagabend mitteilte. Die Flüge waren am 9. Oktober ausgesetzt worden, zwei Tage nach dem Terroranschlag der Hamas gegen Israel.

LH & Swiss Flüge

Dazu kommen sieben Lufthansa-Flüge (vier ab Frankfurt, drei ab München) sowie fünf Swiss-Flüge, hieß es in einer Mitteilung des Branchenriesen. Die insgesamt 20 wöchentlichen Flüge würden etwa 30% des regulären Flugplans entsprechen, zum Einsatz kämen Airbus A320. Die ebenfalls ausgesetzten Flüge in den Libanon seien am heutigen Freitag wieder von Lufthansa, Swiss und Eurowings aufgenommen worden.

Anpassungen jederzeit möglich

Sicherheit habe für die Airlines der Lufthansa Group "stets oberste Priorität", hieß es in der Mitteilung weiter. Man beobachte die Lage weiterhin intensiv und stehe im engen Kontakt mit den lokalen und internationalen Behörden. Mit möglichen Flugplananpassungen müsse bei sich verändernden Bedingungen gerechnet werden. (APA / red)