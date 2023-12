FH Wien präsentiert Verkehrsergebnis November 2023

Der Flughafen Wien verzeichnet anhaltend starkes Passagierwachstum im Vorjahresvergleich, liegt aber weiterhin unter Vorkrisenniveau.

Im November 2023 legten die Passagierzahlen um 13,8% auf 2.669.896 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 12,0% auf 2.109.407 Reisende am Standort Wien gegenüber dem November des Vorjahres zu.

Standort Wien

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber November 2022 auf 1.692.148 (+16,7%) und jene der Transferpassagiere fiel leicht auf 410.520 Reisende (-4,1%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 16.605 Starts und Landungen (+10,5%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem November 2022 um 2,4% auf 21.969 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen:

Im November 2023 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 866.721 Passagiere (+11,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im November 2023 insgesamt 155.771 Passagiere (+1,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 25.225 Reisende (+7,5%) und nach Afrika 27.869 (+13,5%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im November 2023 insgesamt 56.176 (-7,6%) und in den Fernen Osten 37.126 Passagiere (+39,6%).

FH Malta & FH Kosice

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen wachsen weiterhin über das Vorkrisenniveau hinaus: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im November 2023 auf 528.923 Reisende (+21,8%) und liegt damit 7,2% über dem Vorkrisenniveau (November 2019). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 31.566 Reisende (+10,5%) zu und liegt damit 34,5% über dem Vorkrisenniveau. (red)