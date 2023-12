Lernidee Erlebnisreisen veröffentlicht Kanada-Programm 2024

Bereits für das Reisejahr 2023 hatte Lernidee seine Kapazitäten für Touren durch Kanada nahezu verdoppelt - einer von zahlreichen Bausteinen in der Strategie, um das weggefallene Geschäft mit der Transsibirischen Eisenbahn zu kompensieren, woraus der Veranstalter kein Geheimnis macht. Nun wurde für 2024 erneut zugelegt: Bei den Zugreisen wird erstmals eine Transkontinental-Durchquerung vom Atlantik zum Pazifik angeboten, bei den Schiffsreisen sticht die sagenumwobene Nordwest-Passage heraus und im aufstrebenden Bereich der geführten E-Bike-Reisen feiert eine Reise von den Niagara-Fällen bis nach Quebec Premiere.

Die Nachfrage nach außergewöhnlichen Reisen durch Kanada sei und bleibe seit einiger Zeit erfreulich hoch, so dass die Verfügbarkeiten für manche Termine und Abfahrten im Sommer 2024 bereits jetzt knapp werden, wie Claudia Umscheid, Kanada-Expertin bei Lernidee berichtet und ergänzt: „Mein Geheimtipp ist übrigens die zweiwöchige Tour in Kanadas unbekannten Norden mit dem Hudson Bay Express, bei der es auf der einzigen Abfahrt 2024 am 7. März noch ein paar Restplätze gibt.“

Neues im Kanada-Programm

Entsprechend der Nachfrageentwicklung setzt Lernidee weiter auf den Ausbau des Zielgebiets. So wurde unter anderem das Programm an hochwertigen Zugreisen mit deutschsprachiger Reiseleitung erweitert: Neben dem Klassiker Goldener Ahorn, der mit Canadian und Rocky Mountaineer von Toronto bis nach Vancouver führt, geht es erstmals auch mit einer Zug-Schiff-Kombination durch die USA und Kanada von Neuengland durch Ostkanada bis zu den großen Seen.

Wiederholer und Eisenbahn-Puristen reisen mit dem Hudson Bay Express ins Reich der Polarlichter, mit dem Skeena auf einer West-Kanada-Reise zu den Höhepunkten der Rocky Mountains, auf den Spuren des Goldrauschs durch Alaska und Yukon oder eben auf der bei Lernidee neu eingeführten Transkanadischen Eisenbahn von Halifax nach Vancouver – auf über 4.000 Meilen vom Atlantik bis zum Pazifik. Darüber hinaus plane der Veranstalter in den nächsten Jahren auf dieser Transkontinentalstrecke nicht nur die Nutzung der Linienzüge, sondern auch, einen echten Sonderzug auf den Markt zu bringen. Dafür arbeite man bereits eng mit den Kanadischen Bahngesellschaften zusammen und habe sich frühzeitig die Unterstützung von Destination Canada gesichert, so die Berliner.

Schiffs- & E-Bike- Portfolio 2024

Ein Klassiker bei Lernidee ist die Reise "Das Beste aus zwei Welten", die spektakuläre Zugfahrten im Rocky Mountaineer mit einer Schiffsreise durch die sagenumwobene Inside Passage und bis zum Glacier Bay-Nationalpark kombiniert. Ein echtes Highlight für abenteuerlustige ebenso wie komfortsuchende Weltentdecker im Schiffs-Portfolio ist die Schiffsreise auf Amundsens Spuren vom Atlantik zum Pazifik per Expeditionsschiff durch die legendäre Nordwestpassage. Auf der 16-tägigen Expeditionsreise an Bord der MS Ocean Endeavour geht es von Kangerlussuaq in Grönland durch die endlosen Weiten des kanadischen Nordens bis nach Kugluktuk und weiter nach Yellowknife.

Weniger abenteuerlich, aber besonders zeitgemäß und aktiv geht es bei einer Kanada-Genießer-Reise der Lernidee-Tochter Belvelo mit dem E-Bike zu. In 15 erlebnis- und begegnungsreichen Tagen radelt man von Toronto und den Großen Seen über Kingston, Ottawa und Montreal bis nach Québec. So werden alle wesentlichen Höhepunkte Atlantik-Kanadas in einer Reise vereint. Als roter Faden ziehen sich für die kleine Gruppe mit maximal 14 ReiseteilnehmerInnen Rad-Etappen durch die Reise, bei denen besonderer Wert daraufgelegt wird, nicht den sportlichen Wettbewerb, sondern das buchstäbliche Genussradeln in den Mittelpunkt der 30 - 50 km langen Etappen zu stellen.

Nähere Informationen unter: www.lernidee.de (red)