Anex Tour verzeichnet starke Zuwächse

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 56% auf 570 Mio. EUR. Bei den Gästezahlen verzeichnet die Gruppe mit 649.000 Kunden ein Plus von 45%. „Der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiekosten und die drastisch gestiegene Inflation – die Rahmenbedingungen im kürzlich abgeschlossenen Geschäftsjahr waren sehr herausfordernd. Umso mehr freuen wir uns, dass wir sowohl beim Umsatz als auch bei den Teilnehmern einen deutlichen Zuwachs erzielen konnten“, sagt Anex Tour-Geschäftsführer Yasir Karaçor.

Gute Konditionen als Schlüssel zum Erfolg

Spitzenreiter mit den höchsten Zuwachsraten bei den Veranstaltermarken der Anex Gruppe waren in der vergangenen Saison die Türkei, die Kanaren, Ägypten, Tunesien, die Malediven und Thailand. In der Türkei konnte die Gruppe ihren Marktanteil im letzten Geschäftsjahr von 14 auf 20% ausbauen.

„Das verdanken wir natürlich auch unseren Vertriebspartnern, mit denen wir eng zusammenarbeiten und die uns als fairen und zuverlässigen Partner schätzen“, ist der Anex Tour-Geschäftsführer überzeugt. Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen haben die Grundprovision im Sommer 2023 auf 11% ab der ersten Buchung erhöht. Da alle Umsätze der vier Veranstaltermarken in ein Vergütungsmodell fließen, ließe sich die nächsthöhere Provisionsstaffel schnell erreichen. Investiert habe die Gruppe auch in eine noch bessere Betreuung der Reisebüros, so der Veranstalter in einer Aussendung: Die Service Center in Deutschland und in der Türkei wurden weiter ausgebaut.

„Im vergangenen Geschäftsjahr konnten alle unsere Veranstalter deutliche Zuwächse verzeichnen. Besonders positiv hat sich Neckermann Reisen entwickelt. Die Traditionsmarke hat nichts von ihrer Strahlkraft verloren und ist vor allem bei Urlaub in Spanien, Griechenland, Tunesien sowie bei Autoreisen-Destinationen und auf der Fernstrecke sehr beliebt“, berichtet Karaçor. Neckermann Reisen konnte seinen Anteil am Umsatz der Gruppe von 12 auf 20% ausbauen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/2024

Die Marken der Anex Gruppe sein sehr erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Über alle Destinationen liege der Veranstalter für die Winter- und Sommerbuchungen erneut zweistellig im Plus. Besonders erfreulich entwickle sich im laufenden Winter die Türkei, die von einer erfolgreichen Saisonverlängerung in den November hinein profitiere. Ebenfalls stark gestiegen sei die Nachfrage nach Urlaub auf den Kanarischen Inseln. Hier zahle sich jetzt aus, dass das Programm dort für den Winter deutlich ausgebaut worden sei. Auf der Fernstrecke könnten sich vor allem Thailand und die Dominikanische Republik über starke Zuwächse freuen. In beiden Urlaubsländern habe die Anex Gruppe das Hotelangebot verdoppelt, so Anex Tour in einer Aussendung.

Optimistisch sei auch die Prognose für den kommenden Sommer: Die Flug- und Hotelkapazitäten von Anex Tour und den anderen Veranstaltern seien insgesamt um 20% ausgebaut worden. Die vier Marken würden eine hohe Nachfrage nach Frühbucher-Angeboten insbesondere für Urlaub in der Türkei und in Griechenland verzeichnen. „Wir gehen davon aus, dass im Sommer 2024 Destinationen mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis wie Ägypten, Tunesien und Marokko, aber auch Bulgarien besonders gut gebucht werden. All-inclusive-Urlaub, der vor allem bei Familien beliebt ist, weil er Budgetsicherheit bietet, wird weiterhin im Trend bleiben“, ist der Geschäftsführer der Anex Gruppe überzeugt.

Frühbucherrabatte und Flextarif im Sommer 2024

Gäste, die sich früh für seinen Sommerurlaub entscheiden, würden von attraktiven Frühbucherrabatten von bis zu 50% auf den Hotelpreis bei Buchung bis zum 31.12.2023 profitieren; UrlauberInnen, die bis zum 31.03.2024 buchen, von einer Ermäßigung von bis zu 35%. Maximale Flexibilität garantiere der Anex Fair Tarif für 29 EUR je vollzahlendem Gast. Er ermögliche eine kostenlose Umbuchung bis 10 Tage vor der Abreise und eine kostenlose Stornierung bis 14 Tage vor Reiseantritt, heißt es weiter.