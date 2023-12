Sabre startet Aktivierung des NDC-Contents der LH Group

Ab sofort können sich Reisebüros in Italien für das NDC Partner Program der Lufthansa Group registrieren und nach der Aktivierung über Sabres APIs, das Reisebürosystem Sabre Red 360 und das Online-Buchungstool GetThere auf den NDC-Content zugreifen. Nach der Einführung in Italien soll der NDC-Content der Lufthansa Group im ersten Halbjahr 2024 schrittweise weltweit zugänglich gemacht werden.

„Dieser Launch markiert den Höhepunkt einer intensiven und produktiven Zusammenarbeit“, sagte Kathy Morgan, Vice President, Product Management - Distribution Experiences, Sabre Travel Solutions. „Wir freuen uns, die NDC-Angebote der Lufthansa Group unseren Reisebüros zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig ein konsistentes Buchungserlebnis unabhängig vom Vertriebskanal zu gewährleisten.“

NDC-Content nimmt zu

Die fünf Fluggesellschaften der Lufthansa Group schließen sich damit der wachsenden Zahl von Airlines an, die ihre NDC-Angebote über das Sabre-GDS in über 150 Märkten vertreiben. Sean McDonald, Vice President, EMEA, Sabre Travel Solutions, sagt dazu: „Diese Einführung ist ein wichtiger Schritt für Sabre in Europa. Es ist die dritte Aktivierung von NDC-Angeboten europäischer Fluglinien in weniger als einem Monat und das ist erst der Anfang,“ so McDonald, und weiter „Reisebüros werden in der Zukunft parallel mit traditionellem EDIFACT- und mit NDC-Angeboten arbeiten. Sie müssen sich darauf vorbereiten und wir werden Sie dabei unterstützen. Wir haben EDIFACT- und NDC-Content integriert und standardisiert, sodass es für Expedienten einfach ist, die passenden Optionen für ihre Kunden zu vergleichen und zu buchen, mit einer problemlosen Abwicklung in den Mid- und Back-Office-Systemen der Reisebüros." (red)