Mein Schiff 5 nach Werftaufenthalt wieder unterwegs

Nach ihrer Sommersaison im Mittelmeer hat die Mein Schiff 5 auf dem Weg in ihr Winterfahrtgebiet einen planmäßigen Stopp in der Werft eingelegt, um sich fit für die kommenden Monate in Asien zu machen. Innerhalb von zwölf Tagen wurde das Schiff so nicht nur modernisiert sondern auch mit einem finalen Landstromanschluss ausgestattet. Gestern begrüßte die Mein Schiff 5 erstmals wieder Gäste an Bord und stach von Dubai aus über den Oman, Sri Lanka und Malaysia zu einer 17-tägigen Reise nach Singapur in See.

Neben routinemäßigen Wartungen wurden unter anderem zentrale Orte wie die Außenalster und die Galerie, inklusive Arbeitsplatz der Reiseberater sowie der Bereich der Landausflugsabteilung, umgestaltet. Auch der 25-Meter-Außenpool wurde aufgefrischt und hat nun auch den Mein Schiff Schriftzug erhalten.

Viertes Schiff mit Landstromanschluss

Nach der Mein Schiff 4, der Mein Schiff 6 und der Mein Schiff 1 hat die Mein Schiff 5 nun als viertes Schiff der Mein Schiff Flotte bordseitig einen Landstromanschluss erhalten. Damit stellt TUI Cruises bereits für Zweidrittel der Mein Schiff Flotte in Häfen, in denen eine landseitige Landstromvorrichtung vorhanden ist, einen fast emissionsfreien Schiffsbetrieb sicher. „Bereits in wenigen Wochen - konkret im Jänner 2024 - wird dann auch die Mein Schiff 2 während ihres Werftaufenthaltes mit einem Landstromanschluss ausgestattet. Damit wollen wir die Entwicklung von externer Stromversorgung in den Häfen weiter vorantreiben und unseren Klimaschutzzielen Stück für Stück näher kommen“, sagt Lucienne Damm, Head of Sustainability bei TUI Cruises.

Darüber hinaus hat die Außenhaut der Mein Schiff 5 einen neuen Silikonanstrich erhalten. Dadurch soll der Strömungswiderstand während der Fahrt und somit auch der Treibstoffverbrauch verringert und in der Folge Emissionen reduziert werden.

Routen & Preisbeispiele:

In den kommenden sechs Monaten ist die Mein Schiff 5 in Asien unterwegs. Danach kehrt das Schiff über die Vereinigten Arabischen Emirate für den Sommer zurück nach Kreta, von wo aus sie zu 7- bis 14-tägigen Reisen in See stechen wird.

Die 7-tägige Reise „Östliches Mittelmeer mit Piräus“ mit der Mein Schiff 5 vom 5. bis 12. Juli 2024 ab/bis Heraklion gibt es ab 899 EUR p.P. in der Innenkabine, ab 1.049 EUR p.P. in der Außenkabine und ab 1.199 EUR p.P. in der Balkonkabine, jeweils mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, bei Doppelbelegung im PLUS-Tarif.

Die 7-tägige Reise „Östliches Mittelmeer mit Piräus“ mit der Mein Schiff 5 vom 9. bis 16. August 2024 ab/bis Heraklion gibt es ab 949 EUR p.P. in der Innenkabine, ab 1.099 EUR p.P. in der Außenkabine und ab 1.249 EUR p.P. i n der Balkonkabine, jeweils mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, bei Doppelbelegung im PLUS-Tarif.

Nähere Informationen unter: www.meinschiff.com (red)