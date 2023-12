airtours: Höhere Positionierung im oberen Luxussegment

„An der Spitze des Luxusreisemarktes sehen wir kontinuierlich neue spannende Produkte, denen wir uns in Zukunft stärker widmen“, sagt Steffen Boehnke, Director airtours. „Wir werden eine noch größere Auswahl sorgfältig kuratierter Reiseangebote präsentieren.“ Hierfür schärfe airtours nun sein Profil und fokussiere sich im Produktportfolio künftig auf Hotelpartner und Unterkünfte im oberen Luxussegment. Hotels im Premiumsegment sind weiterhin über die Marke TUI buchbar.

Services & Leistungen für Gäste

Die höhere Positionierung der Marke werde außerdem von einer Vielzahl an verbesserten Services und neuen Leistungen begleitet. So ist beispielsweise die persönliche Gästebetreuung vor Ort - neben den digitalen Kontaktmöglichkeiten - rund um die Uhr telefonisch für KundInnen erreichbar. Zu den beliebten airtours Leistungen zählen des Weiteren Hotelprivilegien wie kostenfreie Zimmerupgrades, Resort-Kredite, Dinner-Einladungen und Spa-Anwendungen.

Neu ist ein Gepäck-Abhol-Service ab 15.000 EUR Reisepreis pro Buchung für die Abflughäfen Berlin, Frankfurt am Main und München. Bezüglich Anreise gilt des Weiteren folgendes: In Paketreisen ist die Bahnanreise zum Abflughafen in der 1. Klasse ebenso enthalten wie der Privattransfer am Zielort. Der airtours Chauffeurservice ist ab 20.000 EUR Reisepreis bis 100km inkludiert, weitere Kilometer können hinzugebucht werden. Ab einem Reisepreis von 10.000 EUR ist auch die Loungenutzung an diversen Flughäfen im Reisepreis enthalten.

Vorteile für PartnerInnen

Für Buchungen von privat geführten Rundreisen und Safaris gibt es ab sofort bis zum Ende des Geschäftsjahrs eine Zusatzprovision in Höhe von 2%. Eine weitere Neuerung ist der Service: "airtours Wunschhotel". „Reisebüros, die eine Unterkunft in unserem regulären Portfolio nicht finden, können sich an uns wenden. Wir fragen dann direkt beim gewünschten Anbieter an."

Darüber hinaus profitieren ReisebüropartnerInnen von der Mitgliedschaft im airtours business club, vom umfangreichen Seminarangebot der Luxusakademie airtours & friends sowie von besonderen Seminarreisen und Events.

"Die höhere Positionierung im oberen Luxussegment sowie die Vorteile für Reisebüropartner und Gäste schaffen eine noch höhere Attraktivität der Marke airtours und eine enge Partnerschaft. Damit haben wir die besten Voraussetzungen, um gemeinsam erfolgreich zu wachsen", ist Boehnke überzeugt.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/airtours (red)