Ryanair veröffentlicht Sommerflugplan 2024

Der Ryanair-Sommerflugplan 2024, der ab Ende März gilt, bietet österreichischen Reisenden eine große Auswahl an beliebten Hotspots und Städtereisen sowie weniger bekannte Zielen. Ryanairs Director of Digital & Marketing, Dara Brady, sagt zur Veröffentlichung: "Wir freuen uns, unseren Sommerflugplan 2024 bekannt zu geben, in dem über 4,5 Mio. Plätze für unsere österreichischen KundInnen an einer Vielzahl von tollen Destinationen zur Verfügung stehen. Wenn Sie also in diesem Sommer die wohlverdiente Sonne genießen möchten, werden Sie von der unschlagbaren Auswahl an Destinationen, die wir zu den günstigsten Tarifen in Europa anbieten, nicht enttäuscht sein."

Buchungsaktion gestartet

Um den Launch des Sommerflugplans zu feiern, hat Ryanair einen zeitlich begrenzten Sitzplatzverkauf gestartet, bei dem Tarife ab nur 35,99 EUR für Reisen bis Ende Oktober 2024 erhältlich sind.

Nähere Informationen unter: www.ryanair.com (red)