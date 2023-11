Sommerbilanz: NÖ verzeichnet kräftiges Nächtigungsplus

Die Statistik Austria veröffentlichte gestern die Oktoberzahlen der Nächtigungen und somit steht das vorläufige Ergebnis der Sommersaison fest: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, freuen sich gemeinsam mit Niederösterreichs GastgeberInnen über rund 4,6 Mio. Nächtigungen von Mai bis Oktober 2023. 2.914.100 Nächtigungen stammen dabei von Gästen aus dem Inland, 1.680.200 Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland. Das ergibt ein Plus von 8,1% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022.

Starkes Plus von Mai bis Oktober 2023

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagt dazu: „Mit dem Rekord-Ergebnis im September hat sich bereits ein hervorragendes Ergebnis für die diesjährige Sommersaison abgezeichnet. 626.000 Nächtigungen bescherte uns nun der Oktober, das ist ein Plus von 3,3% im Vergleich zum Oktober 2022. Damit verbuchen wir 4.594.300 Nächtigungen im Sommer insgesamt."

Mit diesem Ergebnis zeigt sich die Landeshauptfrau auch trotz Teuerung und Fachkräftemanngel in der Branche optimistisch für die touristische Zukunft Niederösterreichs: „Die guten Nächtigungszahlen der Sommersaison lassen uns optimistisch auf die Wintersaison blicken. Insbesondere, jetzt wo schon ab kommenden Wochenende die ersten Skilifte in Niederösterreich geöffnet haben“, so Johanna Mikl-Leitner weiter.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Unser Ziel ist es, Niederösterreich vom Ausflugsland zum Kurzurlaubs- und Haupturlaubsland weiterzuentwickeln. Für unsere wichtigsten Herkunftsmärkte wie in Österreich Wien & Linz, sowie die Slowakei oder Tschechien gibt es immer wieder sehr viel Neues und Interessantes zu entdecken. In der Tourismuswerbung setzen wir auf qualitativ hochwertige Beherbergungsbetriebe und ausgezeichnete Top-Gastronomen wie die WirtInnen der Niederösterreichischen Wirtshauskultur. Sie sind unsere ‘Zugpferde‘ und machen Niederösterreich weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.“

Weitere Informationen & Urlaubstipps für Niederösterreich unter: www.niederoesterreich.at (red)