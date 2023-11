Die 27. Ausgabe des internationalen Vertriebs-Events „Protagonisti del Mare 2023“ ist gestern, am 27. November 2023, auf dem Flaggschiff Costa Toscana unter dem Motto „Live your Wonder“ über die Bühne gegangen. Von den rund 900 TeilnehmerInnen wurden neben den besten österreichischen PartnerInnen auch jene aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Spanien und den Growth Markets ausgezeichnet.

Abend der Auszeichnungen

Gastgeber des Events, das im Rahmen der dreitägigen Mittelmeer-Kreuzfahrt vom 25. bis 28. November 2023 stattfand, war das Costa Management-Team um Mario Zanetti, Präsident Costa Crociere, und Francesco Muglia (Global Marketing & Sales Vice President) und Andrea Tavella (DACH Region Sales & Marketing Director). Aus Österreich waren Ulrike Soukop (General Manager Austria and Switzerland) und Bernhard Bohn (Sales Director Austria and Switzerland) vor Ort. Sie begrüßten gemeinsam mit einem Teil der österreichischen und Schweizer Vertriebsmannschaft rund 60 österreichische und Schweizer TeilnehmerInnen.

„Die Reise und das Event ‚Protagonisti del Mare‘ ist ein besonderer Anlass und ein Moment, um uns bei den Vertriebspartnern für die großartige Zusammenarbeit zu bedanken und ihre Leistungen auszuzeichnen. Gerade in unserem 75. Jubiläumsjahr war es ein besonderer Abend der Auszeichnungen mit einer spektakulären Show“, so Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland von Costa Kreuzfahrten.

Die Gewinner aus Österreich:

In insgesamt acht Kategorien wurden die PartnerInnen für ihre außergewöhnliche Leistung von Costa prämiert, unter anderem auch mit dem begehrten Over the Top Award. In diesem Jahr, dem 75. Jubiläumsjahr von Costa, wurde auch ein Special Award an besonders langjährige Partner verliehen.

Best Retail Agency: ÖAMTC Reisen (Manfred Gressl)

Best Group Sales: Eurotours (Alexandra Berger)

Best Regional Group Partner: kreuzfahren.at (Olaf Schmid)

Best Chain Retail: Ruefa (Michele Fanton)

Over the Top: Austrian Cruise Center (Alexandra Tremmel)

Best Increase Chain Retail: TUI (Kevin Menhard)

Best bus partner: THV Reisen (Claudia Huttegger)

75 Jahre Costa - Special Award: Reisecenter Rösslepark (Patrick Moosmann)

(red)