UEFA EURO: Stuttgart ist bereit

Unter dem Slogan „die ganze Stadt ein Stadion“ hat sich Stuttgart für das sportliche Großereignis bestens aufgestellt. Was Fans erwartet, hat die Landeshauptstadt heute in Wien präsentiert, mit der Empfehlung, gleich ein bisschen länger zu bleiben.

Vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale werden bei der kommenden UEFA Fußball-Europameisterschaft, von 14. Juni bis 14. Juli 2024, in Stuttgart ausgetragen. Die ganze „Host City“, eine von insgesamt zehn, wird bis in den Herbst und Winter hinein als Stadion fungieren: mit Public Viewing auf dem Schlossplatz für 30.000 Fans, mit Sport- und Kinderaktivitäten auf dem Marktplatz, mit kulturellen Angeboten auf dem Karlsplatz oder mit Präsentationen vom Cannstatter Wasen und Frühlingsfest auf dem Schillerplatz, bis hin zu Weinlese und Weihnachtsmärkten als „Nachspielzeit“.

Eine besondere Empfehlung spricht Monja Kettner, Projektmanagerin DACH bei der Stuttgart Marketing GmbH, aus: ein Blick von den Hügeln rund um die Stadt auf das Stadion oder vom obersten Stock des Kunstmuseums direkt auf die Fanzone am Schlossplatz. Und sie fügt hinzu: „Eine Verlängerung lohnt sich in jedem Fall.“ Denn auch touristisch hat die Landeshauptstadt viel zu bieten.

Botschafter-Duell

Bei der Präsentation in Wien trafen gleich zwei Gesandte aufeinander: Als einer der Botschafter für die EM in Stuttgart fungiert der gebürtige Brasilianer Cacau, der mit dem VfB 2007 Deutscher Meister wurde. Von 2016 bis 2021 war er zudem Integrationsbeauftragter des DFB. Heute lebt er mit seiner Familie in der Nähe von Stuttgart. Sein Gegenüber war s.E. Vito Cecere, der Botschafter Deutschlands in Österreich. Sie lieferten sich auf der Bühne, ein kurzes, packendes Ball-Duell: Dass der vielfache Nationalspieler eine gute Figur machte, war nicht selbstverständlich. Der Auftritt des deutschen Botschafters hingegen war eine echte – eindrucksvolle – Überraschung. Sportlich top!

Deutschland ist die beliebteste Auslandsdestination der ÖsterreicherInnen, Stuttgart eine der von ihnen am meisten besuchten Stadt in unserem Nachbarland. 2023 liegen die Einreisezahlen der Österreicher nach Deutschland bei bereits 97% von 2019. Für ganz Deutschland ist Österreich der viertwichtigste Quellmarkt und hat damit UK überholt. (red.)