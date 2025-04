Olimar Mitarbeitende erkunden Portugal

Als langjähriger Portugal-Spezialist ist es Olimar ein zentrales Anliegen, das eigene Know-how regelmäßig aufzufrischen und zu vertiefen. Ziel der Reisen war es daher, Land, Leute und Partnerhotels noch intensiver kennenzulernen und das touristische Potenzial Portugals mit frischem Blick zu erleben, um KundInnen künftig noch gezielter beraten und begeistern zu können. "Portugal ist seit jeher das Herzstück unseres Portfolios. Als echter Spezialist setzen wir bei Olimar auf fundierte Landeskenntnisse, echte Begegnungen und gelebte Begeisterung", so Pascal Zahn, Geschäftsführer von Olimar Reisen.

Famtrips zwischen Porto und Faro

Der Weg der ersten Gruppe führte von der Algarve über den ursprünglichen Alentejo bis hin zur pulsierenden Hauptstadt Lissabon. Die zweite Tour startete in Porto und endete mit Zwischenstationen u. a. in Coimbra, Peniche und Cascais ebenfalls in Lissabon. Portugal zeigte sich auf beiden Reisen von seiner schönsten Seite: vielfältig, gastfreundlich und immer bereit, Reisenden unvergessliche Urlaubsmomente zu schenken. Und genau das können die Teilnehmenden dieser internen Famtrips ab sofort sicher noch überzeugter weitergeben. (red)