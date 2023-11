Dertour Austria: Exklusive Campus Live-Tour nach Porto

Angekommen am Flughafen Porto ging es für die ReiseteilnehmerInnen nördlich entlang der Atlantikküste gleich in das Hafenstädtchen Viana do Castelo. Am nächsten Tag wurden das Landesinnere und die grünen Hügellandschaften des Douro Tales erkundet. Weitere Stationen waren die Städtchen Guimaraes und Amarante sowie der Besuch des Mateuspalasts.

Porto live erleben

Die Erkundung Portos, mit den eindrucksvollen Brücken, engen Gässchen und imposanten Gebäuden, war dann der Höhepunkt der Tour. „Ob als Städteflug, als Rundreise Kombi oder Städte und Fluss Kombi - Porto gibt uns viele Möglichkeiten. Diese Destination können wir nun wirklich uneingeschränkt unseren KundInnen empfehlen“, so Harald Koglbauer, Area Manager, begeistert über das Reiseziel.

„Wir freuen uns, dass so viele Ruefa FilialleiterInnen und Area ManagerInnen unserer Einladung gefolgt sind, um unser Portfolio in und um Porto besser kennenzulernen. Den persönlichen Kontakt zwischen Veranstalter und Reisebüro finden wir enorm wichtig, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen - und wo geht das besser, als in so einer schönen Umgebung“, erklärt Petra Seigmann, Dertour Austria Key Account für Ostösterreich.

TeilnehmerInnen der Tour

Mit dabei waren Monika Prusa, 1110 Wien, Susanne Kühnel-Lorenz, 1010 Wien, Christiane Plamauer, 1030 Wien, Melanie Zalto, 1210 Wien, Sabrina Csarman, 1100 Wien, Daniela Hofbauer, 2380 Perchtoldsdorf, Sabine Haas-Tobes, 1230 Wien, Rebecca Bomprezzi, 2344 Maria Enzersdorf, Simone Göschl, 2331 Vösendorf, Kerstin Theil, 2340 Mödling, Thomas Sommer, 1010 Wien, Andreas Aichinger, 2320 Schwechat, Patrick Schenk, 1190 Wien, Birgit Rosenmayer-Glatzer, 1210 Wien, Alexander Storzer und Harald Koglbauer, beide 1020 Wien. Begleitet wurde die Gruppe von Petra Seigmann, Dertour Austria Key Account Ost. (Red)