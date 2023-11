Coral Travel startet neues Agentportal mit Adventgewinnspiel

Das Gewinnspiel von Coral Travel in Kooperation mit Condor, Domes Resorts & Reserves und Sunrise Resorts startet bereits am 27. November 2023. Dabei werden insgesamt drei Reisebüro-Partnern "Herzenswünsche" jeweils im Wert von 1.000 EUR erfüllt. Denn Wünsche hat jeder - auch als Reisebüro. Etwa neue Deko, Technik, eine tolle Weihnachtsfeier oder auch ein persönlicher Herzenswunsch eines Agents. Neben den drei Hauptpreisen - die am 4. Advent verlost werden - winken auch am ersten, zweiten und dritten Advent attraktive Preise wie etwa ein Samsung-Tablet.

„Unsere Reisebüro-Partner liegen uns sehr am Herzen“, sagt Vertriebschef Ender Karadag, „und wir sind stets bestrebt, ihren Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden.“ Umso mehr freue man sich, mit der aktuellen Adventsaktion Danke sagen zu können. „Wir sind schon jetzt gespannt, welche Wünsche wir erfüllen dürfen“, so Karadag.

Herzen sammeln & gewinnen

Lose bzw. Herzen für das Gewinnspiel können Agents auf zahlreiche Weisen sammelt: Wer sich in das neue Portal einloggt und für die Adventaktion registriert, kann sich beispielsweise gleich das erste Herz sichern. Hinter insgesamt vier Adventstürchen verbirgt sich jeweils eine Gewinnspiel-Frage, für jede richtige Antwort gibt es ein zusätzliches Herz.

Weitere Herzen können die Mitglieder der Facebook-Vertriebsgruppe von Ferien Touristik und Coral Travel einheimsen. Jedes bestehende und jedes neue Mitglied der Gruppe erhalten ein Zusatzherz.

Und nicht zuletzt lässt sich auch mit Buchungen die Gewinnchance erhöhen. Denn jede eingehende Coral Travel Buchung zwischen dem 27. November und 24. Dezember 2023 wird für die teilnehmenden Reisebüros automatisch in ein Zusatzherz umgewandelt, welches die Gewinnchance erhöht. Dabei zählen Buchungen der Hotelpartner Domes Resorts & Reserves und Sunrise Resorts sogar dreifach.

Neue Portal für Agents

Die jeweiligen Gewinner werden fortlaufend auf dem neuen Expedientenportal unter xpi.ferien-touristik.de veröffentlicht. Sich auf der neuen Onlineplattform anzumelden hat dabei noch weitere Vorteile: Hier können Reisebüros ihr eigenes Agenturprofil anlegen und finden künftig sämtliche Werbeaktionen, Expedientenrabatte, News und viele weitere nützliche Informationen gebündelt an einem Ort. (red)