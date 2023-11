nicko cruises führt neue Tarifstruktur ein

„Wir freuen uns, mit diesen Neuerungen künftig noch expliziter auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises Schiffsreisen GmbH. „Somit hat nun jeder die Möglichkeit, den für sich passenden Tarif zu wählen und von den entsprechenden Vorteilen zu profitieren“, so Laukamp weiter.

So können KundInnen in Zukunft zwischen den beiden Tarifen nicko’s choice und my choice wählen. In beiden Tarifmodellen ist die Vollpension an Bord enthalten und außerdem erhalten die Kreuzfahrer persönliche Reiseunterlagen vorab. Bei Kreuzfahrten mit Flugbuchung über nicko cruises ist in beiden Tarifoptionen das Rail & Fly Ticket inklusive.

nicko‘s choice - my choice



Bei Verfügbarkeit der nicko’s choice-Option bietet das Unternehmen den KundInnen die Möglichkeit, für Fluss- und Seereisen die Kategorie der Kabine zu buchen. Die genaue Wahl der Kabine übernimmt nicko cruises und ermöglicht damit besonders attraktive Preise.

Mit my choice ermöglicht nicko cruises die Buchung der Wunschkabine. Durch die Wahl dieses Tarifs sichern sich die Buchenden nicht nur die genaue Kabinennummer, sondern auch verfügbare Frühbucher-Vorteile. Die my choice-Option ist jederzeit und für alle Reisen buchbar.

Nähere Infos zur neuen Tarifstruktur unter: www.nicko-cruises.de/tarifstruktur (red)