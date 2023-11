Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 46/47

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Präsidentschaftswahlen in Argentinien:

Am Sonntag, den 19. November 2023, wählen die Menschen in Argentinien einen neuen Präsidenten. Im Hinblick auf mögliche Proteste nach Verkündung der offiziellen Ergebnisse verschärfen die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen im ganzen Land. Unter Umständen kann es zu lokalen Einschränkungen im Verkehr kommen.

Proteste gegen Antisemitismus in Polen:

Ebenfalls am Sonntag findet in der polnischen Hauptstadt Warschau Behördenangaben zufolge eine Demonstration gegen Antisemitismus statt. Neben lokalen Verkehrsbehinderungen sind auch gewaltsame Zwischenfälle nicht auszuschließen.

Fluglotsenstreik in Frankreich:

Von Sonntag bis einschließlich Dienstag, den 21. November 2023, streiken in Frankreich aller Voraussicht nach landesweit die Fluglotsen. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Beeinträchtigungen kommen.

Unabhängigkeitstag im Libanon:

Am Mittwoch, den 22. November 2023, wird im Libanon der Tag der Unabhängigkeit begangen, die das Land 1943 von Frankreich erlangte. Hinsichtlich möglicher Proteste und Ausschreitungen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, in den Städten kann sind lokale Verkehrsbehinderungen möglich. Die Sicherheitslage im Libanon präsentiert sich aktuell ohnehin äußerst angespannt - es kommt derzeit immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen im Grenzgebiet zu Israel, die jederzeit weiter eskalieren können.

Parlamentswahlen in den Niederlanden:

Ebenfalls am Mittwoch finden in den Niederlanden Parlamentswahlen statt. Planmäßig sollte die Wahl im März 2025 abgehalten werden, sie wurde jedoch wegen des Rücktritts des Kabinetts Rutte IV am 7. Juli 2023 infolge einer Kabinettskrise in der Asylfrage vorgezogen. Anlässlich des Termins sind lokale Verkehrsbehinderungen nicht auszuschließen.

Generalstreik in Spanien:

Für kommenden Freitag, den 24. November 2023, hat die Gewerkschaft Solidaridad in Spanien zu einem Generalstreik aus Protest gegen das von der Partido Socialista Obrero Español verabschiedete Amnestiegesetz aufgerufen. Im Falle von Streikmaßnahmen ist mit erheblichen Beeinträchtigungen im öffentlichen Leben zu rechnen, auch gewaltsame Zwischenfälle zwischen Streikenden und Sicherheitskräften sind nicht auszuschließen.

