TUI erweitert Kooperation mit National Geographic Expeditions

National Geographic Day Tours sind exklusive Tages- und Halbtagesrouten in der Tradition der legendären National Geographic Expeditionen, mit einem Schwerpunkt auf Natur, Umweltschutz, Kultur, Gastronomie und Historie. Zu den Destinationen, in denen die Erlebnisse verfügbar sind, gehören Barcelona, Cancún, Kreta, Paphos, New York, Neapel, Teneriffa und viele mehr.

„National Geographic Day Tours bringen Reisende an außergewöhnliche Orte und zeigen einzigartige Kulturen, die durch das umfangreiche Wissen und die Erzählkunst von National Geographic-geschulten Guides zum Leben erweckt werden. Mit neuen Reisezielen in unserem wachsenden Portfolio können die Touren direkt von Reisenden gebucht werden, während sie die Welt erkunden", so Nancy Schumacher, von National Geographic Expeditions.

Über 40 ausgewählte exklusive Day Tours

Alle National Geographic Day Tours werden in kleinen Gruppen durchgeführt und von Guides geleitet, die spezielle National Geographic-Schulungen absolviert haben. Viele der Tages- und Halbtagesrouten bieten außerdem exklusiven Zugang in Bereiche, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind. Darüber hinaus besonders an den Day Tours: jede gebuchte Reise unterstützt die gemeinnützige National Geographic Society in ihrem Einsatz für Forschung und Bildung. Derzeit werden die Ausflüge in den Strand- und Städtedestinationen auf Englisch angeboten - weitere Touren und Sprachen sind geplant.

„National Geographic Day Tours sind einmalige Erlebnisse, die für jeden etwas bieten – egal ob Strandliebhaber oder Stadtentdecker. Dies sind sorgfältig gestaltete Touren, die die Geschichte der jeweiligen Destination erzählen, ganz in der Tradition des National Geographic mit hochwertigen, authentischen und lokalen Erlebnissen. Damit bieten sie genau das, was viele Reisende suchen“, sagt Peter Ulwahn, CEO von TUI Musement, dem Bereich für Touren- und Aktivitäten der TUI Group. „Die Entwicklung und Durchführung einzigartiger, differenzierter Produkte ist ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie von TUI Musement, und wir freuen uns darauf, dies mit National Geographic Expeditions fortzusetzen.“

Zu den neuen Touren zählen:

Barcelona, Spanien: Hommage an Miró

Cancún, Mexiko: Riff-Restaurierung

Gran Canaria, Spanien: Das Geheimnis der Guanchen mit einem Archäologen

Neapel, Italien: Die Geschichte und Reise der Pasta

New York: Hudson Yards, wo Nachhaltigkeit auf urbanes Design trifft

Weitere Informationen:

National Geographic Day Tours können online unter www.tuiexperiences.com, www.musement.com und www.natgeodaytoursbytui.com gebucht werden. Auch gibt es eine neue Online-Vertriebsplattform, entwickelt und betrieben von TUI für National Geographic Day Tours. (red)