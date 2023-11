Die NYC Hotel Week ist zurück

Darunter befinden sich unter anderem das Ace Hotel Brooklyn, das Conrad New York Midtown, das Hotel Indigo Flushing, das Hyatt Regency JFK Airport at Resorts World, Le Meridien New York Fifth Avenue, Luma Hotel Times Square, Margaritaville Resort Times Square, Moxy Williamsburg, New York Marriott Marquis, Opera House Hotel, Penny Williamsburg, The Wall Street Hotel, Walker Hotel Greenwich Village, Wingate by Wyndham Bronx Haven Park und weitere.

Teil von NYC Winter Outing

Die NYC Hotel Week ist Teil des NYC Winter Outing, dem jährlichen stadtweiten Winterprogramm von New York City Tourism + Conventions, das vom 16. Jänner bis zum 4. Februar auch Essensangebote für die NYC Restaurant Week sowie 2-für-1-Tickets für die NYC Broadway Week und die NYC Must-See Week bei Attraktionen, Museen, Touren und Veranstaltungsorten für darstellende Künste umfasst. Reservierungen und Ticketverkäufe für die NYC Restaurant Week, die NYC Broadway Week und die NYC Must-See Week sind ab dem 9. Jänner unter nyctourism.com möglich, wo auch eine vollständige Liste der Teilnehmer zu finden ist.

NYC Winter Outing wird vom bevorzugten Zahlungspartner Mastercard präsentiert. Karteninhaber haben ab dem 5. Jänner unter nyctourism.com/restaurant-week-presale und nyctourism.com/broadway-week-presale exklusiven Vorverkaufszugang zu Tickets und Reservierungen für die NYC Restaurant Week und die NYC Broadway Week. (red)