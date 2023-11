TUI: Weihnachten am Meer liegt im Trend

Sonnenziele und Fernreisen liegen in den heurigen Weihnachtsferien im Trend. Im aktuellen TUI-Ranking sind sechs von zehn Ländern Fernreiseziele. Spanien führt das Länderranking vor Thailand und den Malediven an, gefolgt von Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf den weiteren Plätzen rangieren Mexiko, mit dem Austrian Airlines Direktflug von Wien nach Cancún, die USA sowie Tansania, die Dominikanische Republik und Mauritius, ebenso mit Direktflug ab Wien erreichbar. Restplätze gibt es zum Beispiel noch für Pauschalreisen in das Hotel TUI Blue Olhuveli Romance auf den Malediven oder in das Hotel Riu Yucatan in Playa del Carmen in Mexiko.

Top-Destinationen auf der Mittelstrecke

Auf der Mittelstrecke führt die Destination Hurghada am Roten Meer vor den beliebten kanarischen Urlaubsinseln Teneriffa und Gran Canaria. Die Kapverdischen Inseln rangieren auf dem vierten Platz. TUI startet mit dem Erstflug von Wien nach Sal am 22. Dezember. Antalya macht heuer einen Platz gut und verdrängt Fuerteventura vom fünften Platz. Kurzentschlossene können sich noch Restplätze sichern, etwa auf der Kapverden-Insel Sal im Hotel Riu Palace Santa Maria, im Akassia Swiss Resort in Marsa Alam oder im Hotel Riu Buenavista auf Teneriffa.

„Es zeigt sich deutlich, dass viele unserer Gäste diesen Winter das Bedürfnis verspüren, an warme Orte zu reisen und Weihnachten und Silvester unter Palmen und am Meer zu verbringen“, sagt Gottfried Math, Geschäftfsührer TUI Österreich. „Die Kapverden, die wir diesen Winter neu in unser Portfolio mit aufgenommen haben, befinden sich erfreulicherweise bereits auf Platz vier unter den Trend-Destinationen auf der Mittelstrecke. Wer noch nicht gebucht hat, sollte jetzt schnell sein, um sich seinen Lieblingsplatz für die Weihnachtsferien zu sichern“, rät Math.

Weihnachtsferien-Ranking

Top 5 TUI-Destinationen Mittelstrecke:

Hurghada Teneriffa Gran Canaria Sal (Kapverden) Antalya

Top TUI-Länder gesamt: