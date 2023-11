MSC ordert zwei weitere LNG-Schiffe der World Class

Damit wurden die beiden Optionen für die nächsten Schiffe der „World Class“ als Festbestellungen gezogen. Darüber hinaus besteht wurde die Option auf ein fünftes Schiff der Klasse bestätigt. Die beiden neu bestellten Schiffe − derzeit als World Class 3 und 4 bezeichnet − sollen 2026 und 2027 ausgeliefert werden.

Stete Weiterentwicklung

Die MSC World Europa und die MSC World America würden zu den besonders energieeffizienten Schiffen in der Kreuzfahrtbranche gehören und die Anforderungen des Energy Efficiency Design Index (EEDI) der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) deutlich übertreffen. Die neuen Schiffe sollen eine Weiterentwicklung des hochmodernen World-Class-Prototyps mit innovativen Lösungen zur Maximierung der Energieeffizienz werden, wobei in großem Umfang auf Wärmerückgewinnung und weitere technologische Lösungen zurückgegriffen werde. Dadurch soll der CO2-Fußabdruck der beiden Schiffe deutlich sinken, heißt es in einer Presseaussendung zur Schiffsbestellung.

Landstrom und LNG

Die neuen World-Class-Schiffe verfügen über einen Landstromanschluss, um die CO2-Emissionen im Hafen zu reduzieren, über modernste Abwasseraufbereitungssysteme, neueste Recyclingsysteme und über eine umfassende Palette energieeffizienter Technologie an Bord, um den Energieverbrauch der Motoren und des Hotelbetriebs zu optimieren und so die Emissionen weiter zu senken.

Das erste LNG-Schiff von MSC Cruises, die MSC World Europa, lief im November 2022 vom Stapel. Die für den nordamerikanischen Kreuzfahrtmarkt konzipierte MSC World America wird im Frühjahr 2025 ausgeliefert. Die MSC Euribia, ein ebenso von der französischen Werft gebautes Schiff der Meraviglia-Klasse, wird ebenfalls mit LNG betrieben und wurde im Juni 2023 in Dienst gestellt. LNG ist der derzeit sauberste Schiffskraftstoff der Welt, der in großem Maßstab verfügbar ist. (red)