EVA Air bestellt 33 neue Airbus A350 und A321neo

„EVA Air plant die Anschaffung neuer Flugzeuge der nächsten Generation, um ihre Flotte zu modernisieren und den betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden", so David Chen, EVA Air-Sprecher. "Wir wollen zwischen 2026 und 2030 18 Großraumflugzeuge vom Typ Airbus A350-1000 zu unserer Flotte hinzufügen und haben Kaufoptionen für sechs weitere Flugzeuge. Außerdem erwarten wir 15 Airbus A321neo, deren Auslieferung im Jahr 2029 beginnen und 2032 abgeschlossen sein soll. Der offizielle Airbus-Listenpreis 2023 für die Gesamtkosten unserer 33 neuen Passagierflugzeuge beläuft sich auf 10,1 Mrd. USD", sagte Chen weiter.

Zu den neuen Flugzeugmodellen

Die A350-1000 ist die neueste Generation von Langstrecken-Großraum-Passagierflugzeugen von Airbus mit einer Flugreichweite von bis zu 8.000 Seemeilen (=14.816 km). Ein weiterer Pluspunkt des Fluggeräts für Eva Air: die erhöhte Kapazität; die Wachstum und Expansion vor allem in Nordamerika vorantreiben soll.

"Der Airbus A321neo ist derzeit das beliebteste Kurzstrecken-Schmalrumpfflugzeug in der Branche. Er ist eine verbesserte Version der derzeit bestehenden Airbus321-200 Fluggeräte von Eva Air", so Chen zu diesem neuen Flugzeugtyp. Ein Vorteil dabei: Die Modelle ähneln sich so sehr, dass die Flugbesatzungen beide Modelle abwechselnd bedienen können, was den Bedarf an zusätzlichem Personal sowie Ausbildungskosten verringern soll. Die von Eva Air noch geleasten A321-200 sollen dann bis 2032 schrittweise aus dem Dienst genommen werden.

"EVA Air hat derzeit eine Flotte von insgesamt 86 Flugzeugen im Einsatz. Wir haben 14 weitere neue Flugzeuge gekauft, darunter vier Boeing B787-10, neun B787-9 und ein B777-Frachtflugzeug, die bis 2027 ausgeliefert werden sollen", so Chen abschließend. (red)