Österreich Werbung: Ab 2024 neue Head of Corporate Communication

Tanja Gruber (34) wechselt im Februar 2024 von den Wiener Linien zur Österreich Werbung. Bei den Wiener Linien verantwortet sie bis dahin die externe Kommunikation und damit die Pressearbeit sowie den Social-Media- und Online-Auftritt des Unternehmens. Bevor sie bei den Wiener Linien startete, arbeitete Gruber sieben Jahre für Austrian Airlines, wo sie in der Unternehmenskommunikation verschiedene Führungspositionen innehatte. Davor war sie in einer Kommunikationsagentur tätig. Tanja Gruber hat an der FH Wien der WKW das Bachelorstudium Kommunikationswirtschaft und an der Lynn University in Florida einen Marketing-MBA absolviert.

Ab Februar 2024 im ÖW-Team

Neben ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich der integrierten Kommunikation bringt Tanja Gruber auch umfassende Expertise für digitale Medien sowie Krisenkommunikation mit. Bei den Wiener Linien hat sie zuletzt das Kommunikationsteam neu aufgestellt, das interne und externe Kommunikationsangebot modernisiert und neue digitale Kanäle, wie beispielsweise TikTok, eingeführt.

„Ihre fachliche Kompetenz, sowohl in der externen als auch in der internen Kommunikation, gepaart mit ihrer Kreativität, machen Tanja Gruber zur Idealbesetzung für unsere Corporate-Communication-Stabsstelle. Sie hat uns vor allem mit ihrer empathischen Art und ihrem herausragenden Konzept überzeugt. Sie bringt langjährige Erfahrung in verschiedensten Bereichen der Corporate Communication sowie auch umfassende Führungserfahrung mit. Wir freuen uns sehr, Tanja bald im Team der Österreich Werbung willkommen heißen zu dürfen“, sagt ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger. (red)