Westbahn fährt ab Dezember von Wien bis Bregenz

"Wir haben es geschafft! Durch die Streckenerweiterung bis Vorarlberg bindet die WESTbahn nun alle Bundesländer entlang der WESTstrecke in ihr nationales Mobilitätsangebot ein", freut sich Geschäftsführer Thomas Posch und erklärt weiter: "Durch die Bedienung von Bregenz, Dornbirn, Hohenems, Altach, Götzis, Rankweil, Feldkirch, Frastanz, Nenzing, Bludenz und Langen am Arlberg bekommen 50% der Vorarlberger Bevölkerung die Chance auf nachhaltige und komfortable Verbindungen entlang der West-Ost-Achse bis nach Wien, ohne lästiges Umsteigen."

Darüber hinaus profitiere auch das Tiroler Oberlande von der Verbindung: so hält die Privatbahn am Weg von Vorarlberg nach Wien auch in St. Anton am Arlberg, Landeck-Zams, Imst-Pitztal sowie Telfs-Pfaffenhofen. Für Telfs bedeutet dies die einzige umsteigefreie Direktverbindung bis in die Bundeshauptstadt.

Offizielle Begrüßung der ersten Zuggarnitur

Vor dem Auftakt der neuen WESTbahn-Verbindung wird gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner, Mobilitätslandesrat Daniel Zadra sowie den Geschäftsführern der WESTbahn Thomas Posch und Florian Kazalek am 24. November 2023 um 10:00 Uhr im Bahnhof Bregenz gefeiert. Gemeinsam mit ausgewählten Gästen fährt die WESTbahn anschließend von Bregenz nach Dornbirn und retour.

Freifahrten für Vorarlberger

Nach der offiziellen Auftaktfahrt lädt die WESTbahn die Vorarlberger Bevölkerung am 25. November 2023 zu Freifahrten zwischen Bregenz und Feldkirch ein. „Die Züge werden jeweils um ca. 10:00 Uhr und 14:00 Uhr in Bregenz und um und um ca. 11:00 Uhr und 15:00 Uhr in Feldkirch starten. Alle Details zum Programm finden Interessierte auf unserer Website westbahn.at/vorarlberg und unseren Social-Media-Kanälen. Wir sehen uns im Zug“, freut sich Geschäftsführer Florian Kazalek.

Details zu Zügen & Preisen

Die vom Schweizer Hersteller Stadler gefertigten Doppelstock-Züge der WESTbahn bieten mehr als 500 Ledersitze in drei Klassen, eine Steckdose bei jedem Sitz und gewährleisten durch 24 breite Türen einen raschen Fahrgastwechsel. Dies ermöglicht kurze Haltezeiten und schnelles Reisen. Dazu gibt es noch eine kostenlose Sitzplatzreservierung („WESTfixplatz“), günstige Sondertarife und das gewohnt hohe Niveau des WESTbahn-Service.

Ticketpreis: Von Vorarlberg nach Wien reist man mit dem WESTsuperpreis bereits ab 23,99 EUR. Tickets können ab sofort unter westbahn.at gebucht werden. Weitere Sonderangebote sind auch in den WESTshops sowie in 2500 Trafiken erhältlich.

www.westbahn.at