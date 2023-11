Black Friday Sail bei Seabourn

Bei Buchung bis zum 4. Dezember bietet die Luxus-Reederei eine Reihe attraktiver Sonderkonditionen, darunter ein Suiten-Upgrade um zwei Kategorien sowie ein Bordguthaben von bis zu 2.000 USD pro Suite. Das Black Friday Sail Angebot gilt für fast 400 Luxus-Kreuzfahrten und Luxus-Expeditionsreisen mit den speziell gebauten Expeditionsschiffen Seabourn Venture und Seabourn Pursuit.

Ausgewählte Ziele

Antarktis: z.B. am 9. Februar 2024, 11-day The Great White Continent mit der Seabourn Pursuit

z.B. am 9. Februar 2024, 11-day The Great White Continent mit der Seabourn Pursuit Arktis: z.B. am 14. April 2024, 14-day Lands of The Celts mit der Seabourn Venture

z.B. am 14. April 2024, 14-day Lands of The Celts mit der Seabourn Venture Südpazifik: z.B. am 15. Mai 2024, 15-day Isles of Papua New Guinea mit der Seabourn Pursuit

z.B. am 15. Mai 2024, 15-day Isles of Papua New Guinea mit der Seabourn Pursuit Kimberley-Region in Australien: z.B. am 12. Juni 2024, 10-day Kimberley Expedition: Waterfalls & Wandjinas mit der Seabourn Pursuit

Aber auch Kreuzfahrten zu kleinen Boutique-Häfen im Mittelmeer, Nordeuropa oder in Alaska sind im Black Friday Sail buchbar, zum Beispiel am 1. August 2024, 10-day Spain & Moroccan Gems mit der Seabourn Ovation, oder am 7. September 2024, 14-day Jewels of The British Isles mit der Seabourn Sojourn. (red)