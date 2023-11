Nummer fünf heißt Celebrity Xcel

Die Enthüllung erfolgte heute in der Werft Chantiers de l’Atlantique im französischen Saint-Nazaire. Zum feierlichen Stahlschnitt der Celebrity Xcel kamen Führungskräfte der Royal Caribbean Group – Celebrity Cruises gehört zu dieser weltweit führenden Kreuzfahrtmarke – und der Werft. „Die Edge-Klasse hat jegliche Vorstellungen von Kreuzfahrten übertroffen, und ich freue mich, mit der Celebrity Xcel unseren nächsten mutigen Schritt ankündigen zu können“, sagt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises, und fügt hinzu: „Getreu ihrem Namen (Excel = Übertreffen) wird das neueste Schiff ihre Schwesterschiffe nochmals übertreffen und völlig neue Erlebnisse bieten, die bald enthüllt werden.“

Jungfernfahrt im November 2025

Die Celebrity Xcel soll im November 2025 in See stechen und den Winter über ihr Debüt in der Karibik geben. Vom Heimathafen Fort Lauderdale stehen mehrere achttägige Routen zur Auswahl. Angelaufen werden dabei die Bahamas, Mexiko und die Cayman Islands sowie die Dominikanische Republik, Saint Thomas (Amerikanische Jungferninseln) und Sint Maarten. Die Kreuzfahrten sind ab sofort buchbar.

Magic Carpet auch auf der Celebrity Xcel

Nach der Celebrity Edge, der Celebrity Apex, der Celebrity Beyond und der Celebrity Ascent, die Ende dieses Monats zu ihrer Jungfernfahrt aufbricht, wird die Celebrity Xcel das fünfte Schiff der Edge-Klasse sein, die zu den modernsten Schiffsklassen der Welt gehört. Ein Alleinstellungsmerkmal ist der Magic Carpet, die freischwebende Plattform an der Steuerbordseite des Schiffes. Tagsüber sorgt sie am Resort Deck als großzügige Bar für zusätzlichen Platz und am Abend dient sie als Erweiterung eines Spezialitätenrestaurants – der Gast schwebt dabei immer direkt über dem Meer.

Weitere Highlights