Lumina Park: Leuchtende Zeitreise durch die Geschichte Budapests

In Budapest hat auf dem Gelände des Palatinus Bades auf der Margareteninsel die Lichtinstallation Lumina Park ihre Pforten geöffnet. Das Lichtspektakel findet bereits das zweite Jahr in Folge statt und erhellt BesucherInnen bis zum 4.März 2024 die langen Winterabende. Die Thematik der Ausstellung, die ein stimmungsvolles, audiovisuelles Erlebnis bietet, ist dieses Mal vom 150-jährigen Jubiläum der Stadt inspiriert.

Chronologisch geordnete Geschichte

Der Lumina-Park ist in verschiedene Bereiche gegliedert, die in chronologischer Reihenfolge die wichtigsten Abschnitte der Geschichte Budapests darstellen, sowie prägende Ereignisse und Geheimnisse der Stadt verraten. So wird etwa an die Geschichte der Erschaffung des Rubik-Würfels oder an das goldene Zeitalter des ungarischen Kinos erinnert. Lumina Park ist ab sofort von 18:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. In der Adventszeit bieten die Veranstalter von Lumina Park dieses Jahr auch eine besondere Weihnachtsinstallation im 3. Bezirk von Budapest.

Ein magischer Ort: Die Margareteninsel

Wer in den nächsten Monaten Budapest besucht, kann das Lichterschauspiel mit einem Spaziergang durch die bezaubernde Margareteninsel verbinden, denn der Gastgeber des Lumina-Parks ist ein Highlight für sich: Die Margareteninsel liegt zwischen Buda und Pest im Stadtzentrum und ist über zwei Brücken, die die beiden Stadtteile verbinden, zu erreichen. Die Donauinsel hat eine reiche Geschichte und ist dank ihrer Thermalquellen ein beliebtes Ausflugsziel. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören ein Jugendstil-Wasserturm, die Ruinen eines Dominikanerinnenklosters aus dem 13. Jahrhundert, ein Musikbrunnen und ein kleiner Zoo. Mehrere Parks und das Donauufer laden zu Spaziergängen ein.

Der Lumina Weihnachtspark

Ab 15.November 2023 gibt es dieses Jahr auch noch eine besondere Attraktion für Weihnachtsfans: den Lumina-Weihnachtspark. Wie der Name verrät, hat diese gesonderte Lichtinstallation Weihnachten im Fokus und möchte bei Besuchern festliche Stimmung erzeugen. Hier findet man ein leuchtendes Weihnachtsdorf, eine Eiswelt, Weihnachtsbaumwälder, und sogar eine Rekreation der Aurora Borealis, also des Nordlichts. Der Lumina-Weihnachtspark ist eine gesonderte Ausstellung, die sich in Romaifürdő, etwas weiter außerhalb des Budapester Stadtzentrums befindet und sich gut für einen Halbtagsausflug anbietet.

Ab 24. November 2023 öffnen auch alle Budapester Weihnachtsmärkte ihre Tore und verwandeln die Stadt in ein Winter Wonderland. Wer ein bisschen Erholung sucht, der kann sich zwischendurch in einem der neun Thermalbäder in Budapest ausruhen, deren wärmende Quellen besonders im Winter ein Genuss sind. (red)