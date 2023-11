Swan Hellenic: Expeditions-Kreuzfahrten mit Yoga-Programm

Swan Hellenic kooperiert für die Wellness-Reisen mit dem „Chopra Center“ aus Kalifornien, weit über die USA hinaus bekannt für seine Angebote rund um Yoga, Spiritualität und Ayurveda. Chopa Center-Gründer und Bestseller-Autor Dr. Deepak Chopra selbst begleitet zwei Expeditions-Kreuzfahrten mit Swan Hellenic entlang der US-Küste.

Explore & Restore

„Die neuen Wellness-Kreuzfahrten in Zusammenarbeit mit Chopra stellen einen bedeutsamen Meilenstein dar“, so Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic. „Während dieser Reisen verbinden sich Wellness und Erkundungen der Reiseziele nahtlos und eröffnen Reisenden gleichzeitig einen Weg zur eigenen Selbstfürsorge. Wir möchten authentischen Luxus mit individuellen Erlebnissen bieten, bei denen das Wohlbefinden des Einzelnen jederzeit im Vordergrund steht.“ Die sechs Reiserouten von Swan Hellenic richten sich an ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum, das Reisen mit Expeditions- und Retreat-Charakter sucht.

Reisetermine „Explore & Restore“ 2024