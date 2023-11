Oceania Cruises stellt geänderte Reiserouten für 2024 vor

„Unsere fesselnden neuen Reisen wurden sorgfältig zusammengestellt, um neue Ziele mit alten, traditionsreichen Städten zu kombinieren“, sagte Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises. „Erfahrene Reisende werden unsere strategische und durchdachte Neuausrichtung der Reiseziele und Reiserouten zu schätzen wissen, um ihre Sicherheit und Wohlbefinden zu gewährleisten.“

Die 42 neuen Reiserouten mit einer Dauer von 10 bis 58 Tagen können auch auf der Webseite eingesehen werden.

Neue Mittelmeer-Routen 2024

21. April: 10 Tage von Valletta nach Triest an Bord der Vista

Gäste entdecken das Beste aus dem Mittelmeer, der Ägäis und der Adria. Klassische Sehenswürdigkeiten bewundern sie in Valletta, Heraklion, Athen, Dubrovnik und Venedig, während sie in den kopfsteingepflasterten Straßen von Santorin, Mykonos, Kotor und Rovinj das Leben genießen. Die folgenden Grand Voyages spiegeln diese Änderungen ebenfalls wider:

27. März: 35 Tage von Miami nach Triest

11. April: 20 Tage von Rom nach Triest

13. Mai: 24 Tage von Dubai nach Barcelona an Bord der Insignia

Auf dieser epischen Kreuzfahrt besichtigen Reisende erstaunliche historische Schätze in Athen, Valletta, Dubrovnik, Rom und Barcelona und entdecken die Urlaubsorte Santorin, Capri und Monte Carlo. Die Around the World Kreuzfahrt und Grand Voyages berücksichtigt diese Änderungen ebenfalls.

14. Mai: 15 Tage von Dubai nach Triest an Bord der Riviera

Entspannte Tage genießen Passagiere während sie das Arabische, das Rote, das Mittelmeer und das Adriatische Meer durchqueren. Zu den Höhepunkten gehören Argostoli und Korfu in Griechenland, Montenegro sowie Dubrovnik und Split in Kroatien. Ein optionaler Hotelaufenthalt nach der Kreuzfahrt wird in Venedig angeboten. Diese Änderungen gelten auch für die folgenden Grand Voyages:

13. April: 58 Tage von Tokio nach Barcelona

28. April: 43 Tage von Singapur nach Barcelona

14. Mai: In 34 Tagen von Dubai nach Rom

14. Mai: 27 Tage von Dubai nach Barcelona

18. Mai: 14 Tage von Barcelona nach Rom an Bord der Marina

Auf dieser zweiwöchigen Reise wetteifern malerische, weiß getünchte Häuser mit jahrhundertealten Sehenswürdigkeiten um Aufmerksamkeit. Gäste erleben eine idyllische Mischung aus sehenswerten Städten wie Barcelona, Athen und Rom sowie den Urlaubsorten Palma de Mallorca, Korfu, Santorin und Sorrent, dem Tor zu Capri.

21. Mai: 11 Tage von Rom nach Triest an Bord der Vista

Reisende bestaunen in den Häfen des italienischen, griechischen und kroatischen Festlands die Wunder der Antike und erkunden die Inseln Sizilien, Malta, Korfu und Montenegro. Für die Besichtigung von Rom und Venedig werden optionale Hotelaufenthalte vor und nach der Kreuzfahrt angeboten. Die folgende Grand Voyage spiegelt diese Änderungen wider:

11. Mai: 21 Tage von Istanbul nach Triest

29. Mai: 12 Tage von Triest nach Barcelona an Bord der Riviera

Diese aufregende Reise hat jedem etwas zu bieten: Häfen entlang der dalmatinischen Küste, die Inseln Montenegro, Korfu, Malta und Sizilien, das geschichtsträchtige Pompeji, Rom und Florenz sowie St. Tropez. Auch die folgenden Grand Voyages spiegeln diese Änderungen wider:

29. Mai: 19 Tage von Triest nach Rom

29. Mai: 29 Tage von Triest nach Istanbul

1. Juni: 11 Tage von Triest nach Athen an Bord der Vista

Von Triest aus steuert das Schiff die adriatischen Küstenorte Zadar, Dubrovnik, Kotor und Bari an, bevor es in Häfen in der Türkei und Griechenland anlegt. Optionale Hotelaufenthalte vor und nach der Kreuzfahrt ermöglichen es Gästen, Venedig und Athen zu besuchen. Die folgende Grand Voyage spiegelt diese Änderungen ebenfalls wider:

1. Juni: 18 Tage von Triest nach Istanbul

7. Juli: 10 Tage von Athen nach Istanbul an Bord der Riviera

Zu den Höhepunkten der Reise gehören historische Stätte in Griechenland und der Türkei, darunter das UNESCO-geschützte Ephesus, die griechischen Inseln Mykonos und Santorin sowie das antike Kreta. Eine Übernachtung in Istanbul bietet Zeit, um auf dem Großen Basar nach Schätzen zu stöbern. Die folgende Grand Voyage spiegelt diese Änderungen ebenfalls wider:

27. Juni: 20 Tage von Istanbul nach Istanbul

24. Juli: 10 Tage von Athen nach Barcelona an Bord der Riviera

Diese Kreuzfahrt ist eine Entdeckungsreise von Ost nach West. Zu den Höhepunkten gehören berühmte Orte wie Athen, Rom, Florenz und Barcelona sowie beliebte griechische Inseln, Sizilien und Jetset-Orte entlang der Amalfiküste und der französischen Riviera.

13. August: 12 Tage von Rom nach Rom an Bord der Riviera

In 12 Tagen erkunden wissbegierige Reisende die vielen historischen Reichtümer von Rom, Athen und Pompeji und besuchen die Amalfiküste und die Mittelmeerinseln Malta, Mykonos, Santorin, Sizilien und Kreta. Die folgenden Grand Voyages spiegeln diese Änderungen ebenfalls wider:

3. August: 22 Tage von Barcelona nach Rom

13. August: 22 Tage von Rom nach Monte Carlo

28. September: 10 Tage von Athen nach Istanbul an Bord der Riviera

Diese Reise verbindet die kroatische Stadt Dubrovnik und das abgelegene Kotor mit den beliebten Inseln Mykonos und Santorin sowie Athen, Kreta und Ephesus. Eine Übernachtung an Bord in Istanbul bietet zusätzlich Zeit für die Besichtigung der Blauen Moschee und der Hagia Sophia.

2. Oktober: 14 Tage von Barcelona nach Valletta an Bord der Marina

Diese umfassende Reise durch das Mittelmeer und die Ägäis ermöglicht es Besuchern die berühmten Sehenswürdigkeiten in Barcelona, Florenz, Rom und Dubrovnik zu entdecken, die Badeorte Toulon, Portofino und Capri zu genießen und die Inselperlen Korsika, Sizilien, Korfu und Malta zu erkunden. Die folgenden Grand Voyages spiegeln diese Änderungen ebenfalls wider:

22. September: 24 Tage von London nach Valletta

22. September: 34 Tage von London nach Rom

2. Oktober: 24 Tage von Barcelona nach Rom

16. Oktober: 10 Tage von Valletta nach Rom an Bord der Marina

Die Inseln Malta, Montenegro, Korfu und Sizilien sind vollgestopft mit historischen Attraktionen. Außerdem werden auf dieser Route Dubrovnik und Split in Kroatien, Katakolon in Griechenland sowie Bari, Neapel und Rom in Italien besucht. Auch bei den folgenden Grand Voyages wurden diese Änderungen berücksichtigt:

16. Oktober: 20 Tage von Valletta nach Barcelona

16. Oktober: 42 Tage von Valletta nach Miami

20. Oktober: 10 Tage von Athen nach Rom an Bord von Vista

Athen, Gythoin, Argostoli und Korfu in Griechenland, die dalmatinischen Küstenschätze Kotor und Dubrovnik sowie die mittelalterliche Insel Malta werden durch Stopps in Messina, Salerno und Rom in Italien ergänzt. Auch die folgende Grand Voyage spiegelt diese Änderungen wider:

13. Oktober: 17 Tage von Barcelona nach Rom

30. Oktober: 12 Tage von Rom nach Athen an Bord der Vista

Faszinierende Inseln wie das betörende Mykonos und Korfu in Griechenland, das atemberaubende Montenegro, das legendäre Sizilien und das mittelalterliche Malta werden mit Rom, Cinque Terre, Toulon, Dubrovnik und Athen kombiniert. Auch die folgenden Grand Voyages spiegeln diese Änderungen wider:

30. Oktober: 21 Tage von Rom nach Rom

30. Oktober: 36 Tage von Rom nach Miami

11. November: 9 Tage von Athen nach Rom an Bord der Vista

Auf dieser umfassenden Route besuchen Reisende klassische Stätten in Athen, Gythion und Argostoli in Griechenland, die Inseln Montenegro, Malta und Sizilien sowie Dubrovnik, Salerno und Rom. Die folgende Grand Voyage spiegelt diese Änderungen ebenfalls wider:

11. November: 24 Tage von Athen nach Miami

24. November: 18 Tage von Istanbul nach Dubai an Bord der Riviera

Von Istanbul aus werden das lebensfrohe Mykonos, das antike Athen, die ummauerte Stadt Dubrovnik und die weniger bekannten Urlaubsorte Kotor und Argostoli angesteuert. Vor der Ausschiffung genießen Gäste eine zusätzliche Übernachtung in Dubai. Die folgenden Grand Voyages spiegeln diese Änderungen ebenfalls wider:

14. November: 28 Tage von Barcelona nach Dubai

24. November: 28 Tage von Istanbul nach Abu Dhabi

24. November: 49 Tage von Istanbul nach Singapur

Weitere Informationen unter www.OceaniaCruises.com (red)