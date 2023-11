ITB Berlin verkündet Gastland 2025

Das südosteuropäische Land und die ITB Berlin haben ihre enge Zusammenarbeit für das Jahr 2025 angekündigt: Am 3. November 2023 unterzeichneten beide Seiten - I.E. Vilma Bello, stellvertretende Ministerin für Tourismus von Albanien und die Direktorin der ITB Berlin, Deborah Rothe - die Absichtserklärung dazu. Darüber hinaus nahmen Herida Duro, Direktorin für die Entwicklung von Tourismusprogrammen, und Edlira Zyfi, Beraterin der Tourismusministerin, sowie die Botschafterin Albaniens in Deutschland, I.E. Frau Adia Sakiqi, an der offiziellen Unterzeichnung teil.

Große Bühne für ein ehrgeiziges Land

"Als weltweit führende Messe für die Reise- und Tourismusindustrie ist die ITB Berlin eine außergewöhnliche Plattform, die Stakeholder aus zahlreichen Ländern in der deutschen Hauptstadt zusammenbringt", kommentierte die stellvertretende Ministerin Vilma Bello die Unterzeichnung. „Albanien hat ehrgeizige Pläne für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Diese Partnerschaft wird zweifellos einen unschätzbaren Schub für uns bedeuten und uns einem breiten Publikum näherbringen."

Dirk Hoffmann, COO der Messe Berlin, betonte: "Die ITB Berlin ist bekannt dafür, den Puls der Zeit zu spüren und das Potential von Ländern und Regionen zu erkennen. Albanien ist ein Land mit genau diesem Potential, und wir sind hoch erfreut, Albaniens reiche Tourismusschätze gemeinsam auf eine internationale Bühne zu heben“.

"Vor einigen Monaten hatte ich die Ehre, die großartige Gastfreundschaft und den ehrgeizigen Spirit Albaniens vor Ort persönlich zu erleben", fügte die Direktorin der ITB Berlin, Deborah Rothe, hinzu. "Umso mehr freue ich mich, dass unsere Gespräche nun Früchte tragen. Das Gastland Albanien wird die ITB Berlin 2025 enorm bereichern und zahlreiche neue Begeisterte für das Land gewinnen."

Albanien-Auftritt auf der ITB

Albanien, in seiner Rolle als offizielles Gastland der ITB Berlin, wird sich dem B2B-Publikum auf vielfältige Weise vorstellen. Der Höhepunkt wird die feierliche Eröffnungsgala am Vorabend der ITB Berlin am 3. März 2025 im CityCube Berlin sein. Hierbei wird Albanien seinen Gästen traditionelle Bräuche und kulinarische Köstlichkeiten präsentieren. Während der gesamten Messelaufzeit wird Albanien mit einem beeindruckenden Stand auf dem ITB Berlin-Messegelände vertreten sein. Zusätzlich wird das Land auch eine bedeutende Rolle im Programm des parallel stattfindenden ITB Berlin Kongress spielen. (red)