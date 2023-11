Star Clippers gewinnt Cruise Awards

in den Kategorien World´s Best Boutique Cruise und World´s Best Green Cruise

Die World Cruise Awards sind Teil der World Travel Awards, dem US-Amerikanischen “Oscar der Reisebranche“, der seit Jahren verliehen wird.

Die monegassische Reederei siegte mit ihren drei Großseglern Royal Clipper, Star Clipper und Star Flyer sowohl in der Kategorie „World´s Best Boutique Cruise“ als auch in der Kategorie „World´s Best Green Cruise“- letzteren Titel erhielt Star Clippers mittlerweile zum achten Mal.

Start der Transatlantik-Törns

In diesen Tagen starten die drei Großsegler nach den Atlantiküberquerungen unter Segeln die Wintersaison mit Routen zu kleineren Inseln der Karibik und entlang der Pazifikküste Costa Ricas. Ab dem Frühjahr folgen Segeltörns durch das Mittelmeer: Die zumeist küstennahen Routen führen zu den Traumzielen des Mittelmeers: Von Venedig über die Côte d'Azur, entlang der Amalfiküste oder durch die Inselwelt Kroatiens und Griechenlands

Nähere Informationen unter: www.starclippers.com (red)