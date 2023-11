DER Touristik: Sentido eröffnet erstes Hotel in Sri Lanka

Das neue Hotel befindet sich an der Westküste Sri Lankas, in zentraler Lage des Orts Negombo. Damit bieten sich für Reisende viele Möglichkeiten zum Bummeln, Shoppen und weiteren Aktivitäten. Auch der Flughafen ist nur 15 Kilometer entfernt, sodass der Transfer vom und zum Airport sehr kurz ist.

Das Sentido Heritance Negombo ist das zweite Resort der Hotelmarke auf der Fernstrecke. Ebenfalls im Winter 2023 wird das Sentido Oblu Helengeli auf den Malediven seine Pforten öffnen.

"P erfektes Urlaubsziel - auch für Asien-Neulinge"

Das direkt am Strand gelegene Resort verfügt über insgesamt 139 Zimmer, einen großen Pool und einen SPA-Bereich im obersten Stockwerk des Hotels. Landestypische und internationale Köstlichkeiten genießen die Gäste im Hauptrestaurant „Blue Tan“. Aufgrund seines hohen Standards würden sich komfortbewusste Gäste hier sehr wohlfühlen, aber auch für Badeurlauber und Rundreisegäste sei das neue Haus ideal, so DER Touristik in ihrer Aussendung zur Eröffnung.

„Sri Lanka ist ein hervorragendes Reiseland mit langer Tradition. Als eines der ersten Langstreckenziele wurde es schon Ende der 70er Jahre mit Chartermaschinen aus Deutschland angeflogen“, erklärt Georg Schmickler, CEO der Hotel Division der DER Touristik. Die wunderschöne und vielfältige Natur, die faszinierende Geschichte und jahrtausendealten Traditionen sowie die gastfreundlichen Menschen würden den Inselstaat zu einem perfekten Urlaubsziel – auch für Asien-Neulinge – machen. „Mit unserem Partner Aitken Spence Hotels, der das Sentido Heritance Negombo betreiben wird, verbindet uns eine langjährige und hochwertige Zusammenarbeit. Bei ihm wissen wir unsere Gäste in den allerbesten Händen“, so Schmickler weiter. (red)