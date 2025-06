HX: MS Spitsbergen startet modernisiert in die Arktis

Nach mehreren Monaten im Trockendock kehrt die MS Spitsbergen in neuem Look und mit überarbeiteten Gästebereichen in den aktiven Dienst zurück. Im Zuge eines umfassenden Modernisierungsprogramms investierte HX Hurtigruten Expeditions mehrere Millionen Euro in das 220 Gäste fassende Expeditionsschiff. Neben einem neugestalteten Außendesign in den Markenfarben Indigo Blue und Sand wurden unter anderem ein neues Bistro, ein erweitertes Science Center und barrierefreie Bereiche an Bord umgesetzt.

Bildung, Barrierefreiheit und Kulinarik

Zentrales Element der Neugestaltung ist das modernisierte Science Center auf Deck 6. Der Raum bietet interaktive Lernstationen, flexible Vortragsflächen und Technik für Citizen-Science-Projekte. Ziel ist es, Gästen eine aktive Rolle in wissenschaftlichen Programmen zu ermöglichen – insbesondere in der klimatisch sensiblen Region rund um Spitzbergen.

Ergänzt wird das Gästebereichskonzept außerdem durch das „Brygga Bistro“ auf Deck 5, das mit seinem flexiblen Brasserie-Stil leichte Gerichte zu drei Tageszeiten anbietet und Teil des seit Ende 2024 auf allen HX-Schiffen eingeführten All-inclusive-Konzepts ist. Auch die Explorer Lounge & Bar wurde neugestaltet und lädt nun mit modernen Sitzmöbeln und einer Auswahl an Signature Cocktails zum Verweilen ein.

Zudem wurden die Crewbereiche modernisiert, barrierefreie Badezimmer eingerichtet und die Dolmetschersysteme verbessert, um internationalen Gästen einen besseren Zugang zu ermöglichen.

Neue Route im Winter 2026

Nach der Arktissaison rund um Spitzbergen kehrt die MS Spitsbergen im Winter in ihre norwegische Heimat zurück. Von Jänner bis März 2026 ist sie auf der siebentägigen Route Arktisches Norwegen – Expedition unter magischem Nordlicht unterwegs – mit Anlandungen, Kajaktouren, Schneeschuhwanderungen und weiteren Outdoor-Aktivitäten inspiriert vom skandinavischen Naturverständnis "friluftsliv".

Die Modernisierung der MS Spitsbergen ist Teil eines 7. Mio. EUR umfassenden Programms, das auch das Schwesterschiff MS Fram einschließt und die Position von HX als Anbieter wissenschaftlich geprägter Expeditionsreisen weiter stärken soll. (red)