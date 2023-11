Korean Air bestellt weitere A321neo

Korean Air hat sich der Flottenmodernisierung verschrieben, um die Betriebssicherheit und Nachhaltigkeit zu erhöhen und den Passagieren höchsten Flugkomfort zu bieten. So wird die Airline in den kommenden Jahren insgesamt 110 neue Flugzeuge der nächsten Generation in Betrieb nehmen, darunter 20 zusätzliche A321neos, 10 Boeing 787-9, 20 Boeing 787-10 und 30 Boeing 737-8. Außerdem wird die Airline nach und nach ihre A330-300 und Boeing 777-200ER ausmustern.

Details zum neuen Flugzeugmodell

Der A321neo ist ein Schmalrumpfflugzeug mit einem Mittelgang und bietet auf zwei Klassen verteilt insgesamt 182 Sitze - acht in der Prestige Class und 174 in der Economy. Passagiere der Prestige Class dürfen sich dabei auf vollständig zurückklappbare Liegesitze freuen. Zudem ist das Flugzeug mit einer modernen Airbus-Airspace-Kabine ausgestattet, die den Passagierkomfort und das Kabinenambiente auf ein neues Level hebt. Ferner haben die Fluggäste Wi-Fi-Zugang.

„Der A321neo steht im Zeichen des Engagements von Korean Air, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig außergewöhnlichen Service zu bieten. Sein modernes Design, die fortschrittliche Technologie und der großzügige Passagierraum definieren das Reiseerlebnis neu“, erklärt Jong Seok (Jason) Yoo, Executive Vice President und Chief Safety & Operating Officer von Korean Air.

Die Auslieferung von acht der ursprünglich 30 georderten Maschinen erfolgte bereits im Dezember 2022. Die Flotte der nächsten Generation wird auf Kurz- und Mittelstrecken nach Südostasien, China und Japan eingesetzt. (red)