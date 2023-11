Israel: AUA & LH verlängern Flugaussetzung bis Ende November

Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group und damit auch die Austrian Airlines (AUA) haben sich entschieden, Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Donnerstag 30. November 2023 auszusetzen.

Situation nach wie vor unsicher

Diese Entscheidung wurde aufgrund "der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation in Israel und nach intensiver Analyse der Lage" getroffen, teilte die AUA am Freitag in einer Aussendung mit. Passagiere werden gebeten, sich mit den Servicecentern in Verbindung zu setzen. (APA / red)