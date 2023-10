Air Serbia feiert 10-jähriges Jubiläum

Im Jahr 2023, dem 10. Jahr ihres Bestehens, hat Air Serbia alle Rekorde in Bezug auf die Zahl der durchgeführten Flüge und der Ziele in ihrem Netz gebrochen. Seit Jahresbeginn hat die nationale Fluggesellschaft 22 neue Ziele eröffnet und über 36.000 Flüge durchgeführt. Vorläufige Finanzergebnisse zeigen, dass das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte einen Gewinn von 22,4 Mio. EUR erwirtschaftet hat, was fast dem Gewinn des gesamten Jahres 2022 entspricht. Insgesamt hat die nationale Fluggesellschaft Serbiens seit 2013 über 25 Mio. Passagiere befördert.

Zehn Jahre Air Serbia

Air Serbia feiert ihr 10-jähriges Bestehen mit zahlreichen Aktivitäten und Modernisierungen, unter anderem der Website, die Einführung einer neuen Boarding-Musik sowie eine Sonderbriefmarke, die in Zusammenarbeit mit der serbischen Post PUE zur Feier des 10-jährigen Bestehens entworfen wurde. Unter dem Motto "10 years we cherish your memories" wurden den ganzen Oktober über in mehreren Städten Serbiens eine Reihe von Werbeaktivitäten organisiert, und für heute Abend ist eine besondere Lichtinstallation auf dem Belgrader Turm geplant. Air Serbia hat eine weitere Neuerung in ihrem Betrieb vorbereitet, diese Überraschung können alle erleben, die morgen mit der nationalen serbischen Fluggesellschaft fliegen.

"Die letzten 10 Jahre haben uns geholfen, stärker zu werden und besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Wir gehen als regionaler Marktführer in ein neues Jahrzehnt. Mit der jüngsten Flotte in der Region, mehr als 1 400 Mitarbeitern und einer klar definierten Strategie für eine nachhaltige Entwicklung bewegen wir uns noch schneller vorwärts, sind bereit, uns an jede Marktveränderung anzupassen, rentabel zu arbeiten und unseren Service im Interesse unserer Fahrgäste ständig zu verbessern. Ich möchte mich bei all unseren Fahrgästen bedanken, die uns in den letzten 10 Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft gemeinsame Erinnerungen kreieren können", sagte Jiri Marek, CEO von Air Serbia. (red)