RSSC stattet Flotte mit Starlink High-Speed Internet aus

Rechtzeitig zur 2024 World Cruise mit Beginn im Jänner, werden RSSC-Reisende auf See noch schneller und zuverlässiger surfen, streamen und sharen können. So gab Regent Seven Seas Cruises heute bekannt, dass Starlink bereits erfolgreich an Bord der Seven Seas Mariner installiert wurde und zukünftigen Gästen somit ein kostenloses, unbegrenztes Hochgeschwindigkeits-Wifi bietet. Die gesamte Flotte wird voraussichtlich bis Ende 2024 mit Starlink ausgestattet sein.

„Unbegrenztes Wifi ist Teil des Regent-Erlebnisses, und wie bei jedem Element an Bord möchten wir sicherstellen, dass unsere Gäste mit neuer und innovativer Technologie nur das Beste vom Besten erhalten", so Andrea DeMarco, President von Regent Seven Seas Cruises. „Luxusreisende werden nicht nur in der Lage sein, ihre unvergesslichen Momente in Echtzeit zu teilen, sondern die erhöhte Bandbreite, die Starlink bietet, wird auch die Dienstleistungen an Bord und die betrieblichen Anforderungen verbessern. So können wir unseren anspruchsvollen Gästen und unserer talentierten Crew ein unvergleichliches Erlebnis bieten."

Technologie des Wifis

Durch den Einsatz fortschrittlicher LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) wird Starlink die Kapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit des Internets an Bord verbessern und den Gästen ein vernetztes Hochgeschwindigkeits-Erlebnis bieten. Um die Konnektivität auf der gesamten Flotte zu verbessern, sollen alle sechs Schiffe bis Ende 2024 mit Starlink ausgestattet werden.

Weitere Informationen unter: www.rssc.com (red)