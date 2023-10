Jordanien betont seinen Status als friedliches & sicheres Reiseziel

Der Jordanische Tourismusminister, H.E Mr. Makram Mustafa A. Queisi, und der Direktor des Jordan Tourism Board, Dr. Abed Al-Razzaq Arabiyat, betonten in den vergangenen Tagen mehrfach, dass der Frieden die Sicherheit für BesucherInnen in Jordanien nicht gefährdet sind. Auch von Seiten der Außenministerien in Österreich, Deutschland und der Schweiz gibt es keine Reisewarnungen für das touristische Reiseziel Jordanien.

Einem Trip in die antike Stadt Jerash, ins Weltwunder Petra, in die rote Wüste Wadi Rum oder in die Hauptstadt Amman steht also nichts im Wege. TouristInnen sind herzlich willkommen und können sich auf ihrer Reise durch das so abwechslungsreiche Land wohl fühlen. Wer durch das Haschemitische Königreich reist, wird überall eine unglaublich großzügige Gastfreundschaft erleben.

Videos: BesucherInnen berichten live

Am 18. Oktober 2023 hat das Jordan Tourism Board in der antiken Römerstadt Jerash und auf dem Zitadellenhügel in Amman aktuelle Statements von TouristInnen aus Frankreich, Spanien, Deutschland und anderen Ländern eingefangen:

Hier drei Videos:

Weitere Informationen über Jordanien unter: www.visitjordan.com (red)