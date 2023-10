Studiosus: Drei neue Winterreisen im kultimer

Rauschende Wasserfälle in Island erleben, eine Rentierfarm in Norwegen besuchen oder mit einem Hundeschlitten durch das verschneite Lappland brausen: Im aktuellen kultimer hat Studiosus drei Winterreisen in den hohen Norden aufgelegt. Insgesamt bietet der kultimer wieder mehr als 45 Reiseideen zu Events in aller Welt - von Naturreisen über Ausstellungen bis zu musikalischen Highlights.

Island: Nordlichter auf der Vulkaninsel

Auf der achttägigen kultimer-Reise erleben die Studiosus-Gäste mit ihrem Reiseleiter die Highlights rund um Reykjavik und die Snaefellsnes-Halbinsel, zum Beispiel die Basaltklippen und Inselwelten des Breidafjördurs vom Schiff aus. Außerdem sehen sie den Vulkan Eyjafjallajökull aus nächster Nähe sowie den aktiven Geysir Strokkur. Abends halten sie Ausschau nach Polarlichtern. Termine: 11.-18.2., 25.2.-3.3., 3.3.-10.3., 10.-17.3.2024

Polarlichtsaison in Norwegen

Mit ihrer Studiosus-Reiseleiterin besuchen die UrlauberInnen auf der sechstägigen kultimer-Reise Tromsö, Norwegens Tor zum Polarmeer, und eine Sami-Familie auf ihrer Rentierfarm. Außerdem geht es auf die Insel Senja zur Beobachtung der Polarlichter. Den Reisetermin am 9. März 2024 begleitet der Fotograf Stefan Seip. Er bringt den Gästen bei, wie sie die spektakuläre Landschaft und die Polarlichter am besten in Szene setzen. Termine: 24.-29.2., 2.-7.3. und 9.-14.3.2024.

Finnland: Wintererlebnis in Lappland

In den verschneiten Wäldern Lapplands sind die Studiosus-Gäste mit ihrer Reiseleiterin auf der fünftägigen kultimer-Reise unterwegs. Auf dem Programm stehen der Besuch einer Huskyfarm, eine Hundeschlittenfahrt und eine Schneeschuhwanderung im Urho-Kekkonen-Nationalpark. Außerdem geht es an den Inari-See, Zentrum der samischen Kultur in Finnland. Bei einer abendlichen Rentierschlittenfahrt zeigen sich mit etwas Glück die Nordlichter am Himmel. Termin: 2.-6.3.2024.

