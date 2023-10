vtours: Winterurlaub in der Schweiz inklusive Skipass

60% der Schweiz sind von den Alpen bedeckt und wartet mit einigen der größten und schneesichersten Skigebiete Europas auf. Grund genug für vtours, neben der Zugehörigkeit zum Schweizer Mutterkonzern Hotelplan Group, Skigäste für die Wintersaison 2023/24 verstärkt von den beliebtesten Regionen des Nachbarlandes zu überzeugen.

Ob u.a. im legendären Skiort Zermatt mit dem berühmten Matterhorn, im mondänen St. Moritz als Wiege des Wintertourismus, auf 300 Pistenkilometern in Davos Klosters oder im Winterparadies Lenzerheide-Arosa, die Auswahl an ausgezeichneten Hotels in allen bedeutenden Wintersportregionen lässt keine Wünsche offen und verspricht abenteuerreiche Ski-Erlebnisse zu attraktiven Konditionen.

Angebote inklusive Skipass

Damit das Reisebudget schon bei Buchung kalkulierbar bleibt, sind Skipässe im Angebot für 4-7 Tage oder 5 Tage-Nutzung im Reisepreis bereits inkludiert. Familien mit kleinen Kindern werden sich in bestimmten Häusern besonders über einen kostenlosen Skipass für Kids unter 6 Jahren freuen.

Hinweise zum Angebot: Detaillierte Informationen zu den Skipässen sind in der jeweiligen Hotelbeschreibung hinterlegt. Die Voucher dafür werden mit den Reiseunterlagen versendet.

Für die Beratung am Counter nachstehend die Top-5 Empfehlungen des vtours-Produktteams:

signinahotel 4-Sterne, Graubünden (VTO-Buchungscode: ZRH34813)

Besondere Empfehlung durch die zentrale Lage in Laax an der Talstation und des 7.000 m2 großen Wellness-Bereichs

Seeblick Höhenhotel 3-Sterne, Zentralschweiz (VTO-Buchungscode: BRN34705):

Highlight der Unterkunft in Emmetten ist der Panoramablick auf den in den Bergwelt eingebetteten Vierwaldstättersee

Apart Hotel Adelboden 4-Sterne, Am Dorfplatz (VTO-Buchungscode: BRN34697):

Unsere Empfehlung für Gäste, die im Skiurlaub eine Ferienwohnung bevorzugen. Diverse Skilifte sind fußläufig zu erreichen

Faern Arosa Altein Graubünden 4-Sterne (VTO-Buchungscode ZRH34809):

Im Herzen des malerischen Urlaubsortes Arosa. Die Unterkunft punktet u.a. mit einer der größten Wellnessanlagen des Ortes

Art Boutique Hotel Monopol 4-Sterne, St. Moritz (VTO-Buchungscode ZRH34794):

Einmaliges Ambiente, extravagant, kosmopolitisch und farbenfroh im Zentrum von St. Moritz. Wellness mit Seeblick im Rooftop-Spa

(red)