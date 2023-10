Explora Journeys: Taufe der Explora I in New York City

Das erste von sechs Luxusschiffen von Explora Journeys wird heute offiziell von der renommierten Meeresbiologin und Ozeanografin Dr. Sylvia Earle in Manhattan getauft. "Ich fühle mich geehrt, die Patenschaft für die Explora I zu übernehmen und freue mich auf eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Mission Blue, Explora Journeys und der MSC-Stiftung, um einen positiven Beitrag zum Schutz und zur Wiederherstellung der Weltmeere zu leisten", so Dr. Sylvia Earle.

Taufe in New York City

An der Veranstaltung nehmen hochrangige Gäste aus aller Welt, internationale JournalistInnen, wichtige ReisepartnerInnen von Explora Journeys und hochrangige VertreterInnen der MSC-Gruppe teil, die im Anschluss an die feierliche Schiffstaufe ein Galadinner und einen Abend voller ausgelassener Feierlichkeiten genießen werden. "Die heutige Veranstaltung ist ein bedeutender Meilenstein für Explora Journeys, da unser erstes Schiff Explora I unsere Vision, Luxusreisen neu zu gestalten, mit Leben erfüllt. Wir sind stolz darauf, eine neue Ära des Entdeckens und luxuriösen Reisens einzuleiten und unser erstes Schiff in der pulsierenden Stadt New York zu präsentieren", so Michael Ungerer, CEO von Explora Journeys.

Fahrplan der Explora I

Die Explora I startet im Juli dieses Jahres mit einer Reihe von Fahrten in Nordeuropa, bevor sie den Atlantik nach New York überquerte und unterwegs Island, Grönland und Kanada besuchte. Nach der offiziellen Taufe wird das Luxusschiff den Herbst in Nordamerika, den Winter in der Karibik und den Frühling an der Westküste der USA und auf Hawaii verbringen, bevor es im Sommer 2024 für eine Reihe von Fahrten im Mittelmeer nach Europa zurückkehrt.

Nähere Informationen zu Explora Journeys unter: www.explorajourneys.com (red)