MSC Cruises: Routenänderungen im östlichen Mittelmeer

Wie MSC Cruises heute bekannt gab, wurden aufgrund der aktuellen Lage in Israel, einige Änderungen der Reiserouten vorgenommen. Für die MSC Musica und die MSC Sinfonia wurden insgesamt elf Abfahrten zwischen dem 15. Oktober 2023 und dem 6. Jänner 2024 geändert (Details siehe unten). Danach setzen die Schiffe ihre geplanten Routen ab Buenos Aires, Argentinien, (MSC Musica), und Genua, Italien, (MSC Sinfonia) fort.

„Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzung hat für uns oberste Priorität. Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, die Routen der MSC Sinfonia und der MSC Musica zu überarbeiten, um unseren Gästen eine attraktive Alternative für die Wintermonate zu bieten", so Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises, dazu.

Die Reederei habe bereits begonnen, mit allen Passagieren und Reisebüros, die von den Änderungen betroffen sind, Kontakt aufzunehmen. Darüber hinaus wird MSC Cruises die Änderungen der Reiserouten auch auf der Website aktualisieren, um größtmögliche Klarheit für die aktuell gebuchten Passagiere sowie für alle, die während der Wintermonate eine Kreuzfahrt im östlichen Mittelmeer buchen möchten, zu schaffen.

Details zu den neuen Routen

Auf den kommenden acht 11-Nächte-Reisen der MSC Sinfonia wird Haifa (Israel) durch Istanbul (Türkei) ersetzt, was auch bedeutet, dass Rhodos durch Piräus (Griechenland) und Limassol (Zypern) durch Izmir (Türkei) ersetzt werden muss.

Ab dem 21. Oktober 2023 wird die MSC Sinfonia die italienischen Häfen Genua, Civitavecchia und Messina anlaufen, gefolgt von Piräus, Izmir, Istanbul und Heraklion auf Kreta, bevor das Schiff nach Genua zurückkehrt.

Auf den drei 7-Nächte-Reisen der MSC Musica ab Piräus in Griechenland wird Haifa am 18. und 25. Oktober durch Rhodos und am 1. November durch Marmaris in der Türkei ersetzt.

Betroffene Abfahrten im Überblick:

MSC Musica:

Die drei nun folgenden 7-Nächte-Abfahrten ab Piräus zwischen dem 15. Oktober und 29. Oktober 2023 wurden aktualisiert:

15. Oktober 2023

22. Oktober 2023

29. Oktober 2023

MSC Sinfonia:

Die acht nun folgenden 11-Nächte-Abfahrten von Genua zwischen dem 21. Oktober 2023 und dem 6. Jänner 2024 wurden aktualisiert:

21. Oktober 2023

1. November 2023

12. November 2023

23. November 2023

4. Dezember 2023

15. Dezember 2023

26. Dezember 2023

6. Jänner 2024

(red)