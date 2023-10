Turkish Airlines: IST-Trip mit Mondial

Turkish Airlines hat kürzlich gemeinsam mit Mondial eine besondere Agenttour in Istanbul durchgeführt. Der Hauptfokus der Reise lag dabei auf dem umfassenden Produkt der Fluggesellschaft. So lernten die TeilnehmerInnen nicht nur an Bord alles kennen was die Airline seinen Gästen zu bieten hat, sondern durften sich auch über Besichtigungen des neuen Flughafens Istanbul und der CIP Lounge freuen.

Sightseeing in Istanbul

Neben diesen Highlights durfte aber natürlich auch eine intensive Erkundung der Stadt nicht fehlen. So wurde dem Mondial-Team (unter anderem war Hannes Schwarz, Mondial Managing Director Travel mit dabei) aus den unterschiedlichen Abteilungen - Business Travel, Marketing, Sales, Incentive & Group - ein abwechslungsreiches und vielfältiges 2-tägiges Programm geboten - ein leichtes Unterfangen in einer der aufregendsten Metropolen der Welt. (red)